Сомалийская оппозиция на фоне нарушений призвала приостановить парламентские выборы

Могадишо, 12 декабря. Парламентские выборы в Сомали переживают опасный поворотный момент, поскольку после протестов в некоторых регионах оппозиция призвала не только остановить избрание нижней Народной палаты, но и усилить участие в голосовании Союза потенциальных кандидатов в президенты.

Кроме того, потребовали провести консультативную конференцию между всеми политическими партиями c целью урегулировать спорные вопросы и пожаловались на неспособность отстранить от избирательного процесса злоупотребляющих властью чиновников. В заявлении подчеркнули необходимость предоставить старейшинам сомалийских кланов полную независимость и не вмешиваться в дела регионов.

Союз потенциальных кандидатов в президенты указал на необходимость сделать конкуренцию открытой, уточнить, какие места в парламенте официально отвели для женщин, и устранить все препятствия для участников, например, получение разрешений от служб безопасности. Объединение охарактеризовало происходящее в стране как открытое воровство и продвижение людей, ведущих Сомали в пропасть.

Союз пригрозил, что предпримет необходимые меры для спасения нации от возникающей в результате спорного избирательного процесса опасности, указав, что продвинет справедливые и прозрачные выборы.

Ранее избирком отстранил двух политиков, назначенных на места в нижней Народной палате, поскольку выявил нарушения. По информации ИК, процедура голосования не соответствовала правилам определения членов парламента, поэтому необходимо переизбрание.

Премьер Сомали Мохамед Хусейн Робле приветствовал решение комиссии и призвал защитить выборы путем устранения любой несправедливости, влияющей на ход избирательного процесса. Касаемо оппозиции, представленной в Союзе потенциальных кандидатов в президенты, то объединение сформирует переходный совет ради спасения страны от «неминуемой опасности, возникающей при фальсификации результатов голосования».

Аналогично высказывался и бывший национальный лидер Хасан Шейх Мохамуд, который предрекал погружение страны в хаос в случае неправильно проведенных выборов. Так, организацию плебисцита уже осуждали за отсутствие прозрачности.

Назначение 275 членов Народной палаты стартовало в начале ноября, но одобрили лишь 24 политика, в том числе пятерых от Галмудуг, 11 от Юго-Западного Сомали и восемь от Могадишо. В Хиршабелле, Джубаленде, Пунтленде голосование еще не началось, поскольку разногласия затормозили процесс. При этом регионы уже одобрили 54-х сенаторов, а объединенный парламент после приведения к присяге приступит к избранию следующего национального лидера.