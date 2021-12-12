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Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо в США

Общество
Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо в США
Global Look Press  /  Caromirna Sanchez/XinHua

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин направил президенту США Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей из-за торнадо, зафиксированного на территории ряда штатов.

Глава государства выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в результате бедствия, а также на скорое устранение последствий стихии. Он подчеркнул, что в России разделяют скорбь родственников погибших.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия», — говорится в тексте телеграммы, опубликованном на официальном портале Кремля.

Торнадо обрушилось, в частности, на западную часть штата Кентукки. В результате стихийного бедствия многие дома были разрушены. Жертвами торнадо стали по меньшей мере 70 человек, однако по словам губернатора штата Энди Бешира это число может увеличиться. Российское дипломатическое представительство в США выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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Владимир Путин Джо Байден соболезнования торнадо
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