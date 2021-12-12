Профессор Еремеев проследил путь эволюции российской Конституции с 1993-го до 2020 года

12 декабря 1993 года Российская Федерация обрела на референдуме свой Основной закон — Конституцию, по которой живет и сейчас. Как именно она была принята и как поменялась за 28 лет своего существования, в интервью ФАН рассказал ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, доктор экономических наук, профессор Станислав Еремеев.

«Оглянувшись назад, сегодня мы отчетливо видим как плюсы, так и ограничения нашей Конституции, — заметил профессор. — Но исторически было бы неправильно оценивать ее с позиций сегодняшнего дня и забывать, что было тогда — в конце 1993 года. А ведь мы стояли на пороге гражданской войны! Мы помним противостояние исполнительной власти в лице президента Бориса Ельцина и законодательной — Верховного совета. Тогда стало ясно, что перед страной стоит серьезный вызов и что на него надо отвечать — поэтому Конституция 1993 года стала плодом компромисса, который в тех социально-экономических и политических условиях был необходим».

Главным достижением составителей Основного закона, по мнению Еремеева, стало то, что «страна получила сильную президентскую власть».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Это отвечало и отвечает сегодня тому менталитету, который свойственен российскому народу, — заметил эксперт. — Страна у нас многоконфессиональная и многонациональная, и вся наша история показывает, что она может процветать только при сильной централизованной власти».

Собеседник ФАН подчеркнул, что при составлении текста Конституции в обществе велась дискуссия относительно государственного устройства — так, некоторые специалисты склонялись к установлению парламентской республики.

«Однако история последних трех десятилетий доказала, что курс на сильную президентскую власть отвечает чаяниям населения и духу российской государственности, — заметил Еремеев. — Вместе с тем, за эти 28 лет с развитием политической культуры россиян и ростом их самосознания потребовались изменения в Конституцию, которые и были приняты в ходе референдума 2020 года. Здесь мы увидели очень важную вещь, направленную на расширение того, что называется «народный суверенитет» — а именно: увеличение контрольных функций за деятельностью исполнительной власти (в том числе от лица парламента)».

Федеральное агентство новостей /

В то же время, продолжил профессор, новая редакция российского Основного закона внесла ясность в то, что называется «единой системой управления страной».

«За годы существования новой России мы столкнулись с тем, что муниципальная власть, изначально не включенная в систему государственной власти, оказывалась «подвешенной» и потому лишенной своей эффективности. В Конституции же 2020 года появилась отдельная статья, регулирующая создание единого механизма публичной власти Российской Федерации, включающего в себя понятие как муниципальной, так и государственной. Это очень важная поправка, которая позволяет гражданам видеть перед собой всю картину вертикали власти целиком», — подчеркнул эксперт.

По его словам, не менее важным оказалось и то, что в новой редакции Основного закона оказались закреплены «базовые ценности, которые всегда уважались в народе».

«Отсюда мы можем говорить о важности для нашего государства института семьи, понятий «Родина» и «патриотизм», поскольку вокруг них выстроен целый ряд поправок, — заявил собеседник ФАН. — Они наполнены смыслами реальной жизни, и я думаю, что, закрепив эти основы в своем Основном законе, мы создаем условия для гармоничного развития общества, человека и государства».

Ранее культуролог Андрей Пархоменко предложил россиянам клясться на Конституции образца 2020 года.