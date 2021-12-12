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Путин заявил, что распад СССР стал для него трагедией

Политика
Путин заявил, что распад СССР стал для него трагедией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 декабря. Распад СССР стал трагедией для большинства граждан страны, считает президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, для него развал Советского Союза тоже оказался трагическим событием.

«Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — пояснил он в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».

Ранее Путин рассказал, что в 1990-е годы работал в Петербурге. Он начинал свою карьеру с должности в Комитете по внешним связям мэрии Ленинграда. Однако иногда ему приходилось подрабатывать и пробовать себя в разных профессиях.

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Все новости / Политика / Путин заявил, что распад СССР стал для него трагедией
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