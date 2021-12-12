Как Европа превратила Мали в опорный пункт международного терроризма

Ситуация в Мали становится хуже с каждым днем. Террористические группировки, активизировавшиеся по всей стране, угрожают не только безопасности населения, но и государственному строю.
Французская военная операция «Бархан», развернутая в 2013 году для борьбы с радикальными группировками, не увенчалась успехом. Более того, с момента появления контингента Пятой республики в стране, бандформирования стали значительно сильнее и даже расширили зону влияния.
Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как Мали стала «черным ящиком» терроризма, и кто поспособствовал превращению африканской республики в координационный центр боевиков со всего мира.
Тревожные сообщения
За последние дни радикалы устроили в Мали ряд громких терактов, повлекших за собой большие человеческие жертвы. В середине ноября бандиты напали на пост сил безопасности в районе Куликоро. Четверо военнослужащих погибли на месте, еще 14 получили огнестрельные ранения. Наиболее пострадавших солдат отправили на вертолете в госпиталь, остальным смогли оказать помощь на месте.
Через некоторое время в районе города Бандиагара боевики атаковали пассажирский автобус. В результате теракта погибло более 30 человек. Еще восемь малийцев получили травмы разной степени тяжести, но смогли избежать казни.
Спустя несколько дней радикалы обстреляли базу многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА). Вооруженные силы Франции сообщили, что террористы выпустили по лагерю четыре снаряда, два из которых взорвались в непосредственной близости от палаток штабных офицеров. Жертв удалось избежать.
В среду, 8 декабря, произошла новая трагедия. Конвой материально-технического обеспечения МИНУСМА наехал на самодельное взрывное устройство, заложенное боевиками на трассе между городами Севарэ и Дуэнца. В результате инцидента погибло семь миротворцев тоголезского контингента.
Последствия провала Франции
Практически восемь лет присутствия военного контингента Пятой республики не принесли никакого результата. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей уверен, что Франция с самого начала интервенции преследовала собственные хищнические интересы, которые не соответствовали громким заявлениям политических деятелей Парижа:
«Западноафриканский франк КФА, выкачивание природных ресурсов, а также другие экономические и социальные, искусственно созданные оковы — все это свидетельствует об отсутствии перемен в отношениях бывших метрополий и колоний. Наглядным примером является внешняя политика Франции, которая не претерпела изменений за несколько веков. Однако современная реальность диктует собственные условия.
Устаревшие методы влияния и хищнические интересы Пятой республики послужили причиной провала в Мали. В определенный момент эту страну попросту пытались превратить в полигон по выкачиванию полезных ископаемых, обучению и подготовке террористов, буквально в перевалочный хаб сети наркотрафика. Не получилось. Африканцы показали, что не отдадут родину, и встали на ее защиту, отказавшись от такого «сотрудничества».
Федеральное агентство новостей /
Теневой бизнес Европы
Ранее Шугалей дал большое интервью военному журналисту Евгению Поддубному, в котором отдельное внимание уделил террористической угрозе в Мали. Эксперт подчеркнул, что республика испытывает кризис безопасности с 2012 года, однако в то время группировки не были так сильны.
Глава ФЗНЦ рассказал, что северная часть страны фактически неподконтрольна легитимным властям. Боевики поделили Мали на зоны влияния и систематически атакуют мирное население.
«Международные террористические группировки в Мали имеют серьезную экономическую базу. Мали считается одним из центров, где располагаются наиболее прибыльные и быстрорастущие сети наркотрафика. По оценкам экспертов, чистый доход от продажи наркотиков превышает 10 млрд долларов США в год. В Сахаре пересекаются два маршрута по транспортировке наркотиков — героина из Восточной Африки (Эритреи, Кении, Танзании) и кокаина из портов Западной Африки (Гвинея, Гвинея-Бисау, Того, Бенин).
От 0,5 до 1,5 млрд долларов США от наркотрафика попадет в руки джихадистских повстанческих группировок, существование которых зависит от этой прибыли. С инфраструктурой наркотрафика, опоясывающей Мали и поддерживающей боеспособность террористов, никто из европейских миротворцев почему-то не борется. Все встает на свои места, если учесть, что поддержка трафика приносит более 1,5 млрд долларов США французским и союзным военным миссиям в год. В существовании этого «бизнеса» прямо заинтересованы многие высокопоставленные европейские политики и высшие чиновники ООН», —заявил социолог.
Всю Африку пронизывает целая сеть наркотрафика. Основные узлы преступной «паутины» расположились в регионах, где наблюдается повышенная активность незаконных вооруженных формирований.
Так, запрещенные вещества со всего мира попадают в порты Черного континента, откуда транспортируются в Мали, после чего через «подрядчиков» отправляются на дальнейшую перевозку. Основную выгоду получают не только радикальные группировки, но и европейские «доноры». Более того, доход от оборота наркотиков составляет доминирующую часть финансов боевиков.
Однако без «союзников» у бандитов не удалось бы создать столь обширный теневой бизнес. Не раз им помогали непосредственно миротворцы ООН, которые предоставляли преступникам служебный транспорт для отправки многотонных партий каннабиса, опиума и психотропной химии — трамадола, амфетамина, экстази и подобных.
Часть путей заканчивается уже в Европе, где через подставные фирмы дешевые «черные» препараты попадают в крупные фармакологические концерны. Предприятиям оказалось гораздо дешевле использовать для производства лекарств нелегальное сырье, за которое сотни мирных африканцев платят жизнью ежедневно.
Однако выгода от оборота анальгетиков и «отходов», которые медицинские компании «выбрасывают» в руки европейских наркоманов на темных сторонах улиц, оказалась для политиков бывших метрополий гораздо привлекательнее, чем безопасность жителей Мали.
Друзья боевиков
Шугалей подчеркнул, что одной из главных движущих сил в укреплении боевого потенциала джихадистов стало обучение у европейских специалистов. Солдаты, которых отправили в Мали для ликвидации радикальных ячеек, начали пособничать бандитам и обучать их военному искусству:
«Международные террористические группировки, которых в Мали даже больше, чем в Ливии, фактически тренируются и обучаются европейскими и ООНовскими специалистами. Малийским военным экспертам известно, что Франция прямо и косвенно поддерживает не только туарегских сепаратистов на севере страны, но и такую экстремистскую группировку, как «Джамаат Нусрат аль-Ислам» (запрещена в РФ), заявившую о верности лидеру «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), боевиков ИГ1 в странах Сахеля.
Ярким примером содействия военной французской миссии террористам в Мали стала ситуация в районе Кидаль. В 2015 году Франция добилась подписания мирного соглашения между «Движением национального освобождения Азавада» (MNLA) и центральным правительством Мали. Сепаратистам-туарегам была гарантирована широкая автономия в обмен на лояльность. В результате этого соглашения правительство в Бамако фактически утратило контроль над территорией Кидаля, а французская миссия так и не смогла обеспечить безопасность».
Социолог уверен, что деятельность Франции в Мали угрожает всему миру. По его словам, джихадисты, которых обучали солдаты «Бархана» и миротворцы ООН, дадут о себе знать уже через 5–10 лет.
«Поддержка террористическим группировкам в Мали оказывается европейцами не только потому, что это часть коррупционного бизнеса видных европейских лидеров и ООНовских чиновников. А потому что поддержка этих террористов имеет долгосрочные цели.
Сегодня с уверенностью можно утверждать, что боевики «Аль-Каиды», направившие 11 сентября 2001 года самолеты на башни-близнецы Всемирного торгового центра, тоже были частью чьего-то большого плана по перекройке геополитической карты мира. Прямо сейчас в тренировочных лагерях в Мали ведется подготовка новых шахидов. И через 5–10 лет мы увидим результаты этой подготовки, когда башни-близнецы начнут рушиться уже в европейских городах, на мятежной территории», — считает глава ФЗНЦ.
Global Look Press / Xinhua
Все тайное становится явным
Несмотря на события, происходящие в Мали, Францию беспокоит далеко не безопасность мирного населения. В первую очередь европейцы опасаются того, что их темные дела на территории африканских стран получат огласку.
Обучение радикалов и пособничество развитию сетей оборота наркотиков не имеют ничего общего с «благими намерениями», которыми Париж прикрывается, оправдывая многолетнее безрезультатное присутствие военного контингента в Мали.
Миротворческие мотивы стали удобной маскировкой откровенного разграбления бывшей колонии и промышленного вывоза редкоземельных материалов и тяжелых металлов. Более того, Пятая республика поняла, что в мирных условиях незаметно хищением заниматься не получится, и инициировала дестабилизацию региона с помощью любых доступных методов.
Агрессивные заявления и действия в адрес российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», в первую очередь связаны с паническим страхом Европы, что отечественные специалисты найдут доказательства проводимой ею незаконной деятельности, нарушающей все нормы международного права. Именно поэтому с появлением в Мали россиян Париж начал экстренный вывод войск и принялся заметать следы, которые могут связать французские элиты с террористами и оборотом наркотических веществ.
Также в ход пошли неправомерные санкции. По мнению главы Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова, ограничения связаны со страхом членов Европарламента, которые наглядно видят результативность россиян в Африке:
«Сегодня послы ЕС одобрили введение антироссийских санкций против граждан нашей страны, работающих в Африке. Все мы понимаем, что из себя представляют такие санкции. Это лицемерный акт, который показывает истинное лицо Европы.
Обеспечение мира и равное сотрудничество с африканскими странами считается европейцами преступлениями. СОМБ уже много лет работает в Центральноафриканской Республике, и мы добились значительных результатов. В ЦАР уважают и любят специалистов из нашей страны. Это связано с тем, что мы работаем честно и открыто.
Я считаю, что российские специалисты могут также эффективно работать в любой стране. Результаты, которые могут показать наши коллеги, пугают Европу и именно поэтому появляются санкции, информационные вбросы и провокации. Единственное, что нам остается — это работать больше и лучше!»
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба
Буря в пустыне
Наркотрафик, учебные лагеря для боевиков с европейскими инструкторами, рост террористической угрозы — все эти факторы сделали Мали одной их самых неспокойных стран Африки. Франция в процессе удовлетворения колониальных аппетитов пренебрегла международной безопасностью и фактически самолично вырастила монстра.
Последствия деятельности бывшей метрополии напрямую угрожают мировому сообществу. Слепая вера в то, что радикальными группировками можно управлять, дорого обойдется не только Парижу, но и всем государствам, на которые обратят внимание террористы.
1 Организация запрещена на территории РФ.