Ситуация в Мали становится хуже с каждым днем. Террористические группировки, активизировавшиеся по всей стране, угрожают не только безопасности населения, но и государственному строю.

Французская военная операция «Бархан», развернутая в 2013 году для борьбы с радикальными группировками, не увенчалась успехом. Более того, с момента появления контингента Пятой республики в стране, бандформирования стали значительно сильнее и даже расширили зону влияния.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как Мали стала «черным ящиком» терроризма, и кто поспособствовал превращению африканской республики в координационный центр боевиков со всего мира.

Тревожные сообщения

За последние дни радикалы устроили в Мали ряд громких терактов, повлекших за собой большие человеческие жертвы. В середине ноября бандиты напали на пост сил безопасности в районе Куликоро. Четверо военнослужащих погибли на месте, еще 14 получили огнестрельные ранения. Наиболее пострадавших солдат отправили на вертолете в госпиталь, остальным смогли оказать помощь на месте.

Через некоторое время в районе города Бандиагара боевики атаковали пассажирский автобус. В результате теракта погибло более 30 человек. Еще восемь малийцев получили травмы разной степени тяжести, но смогли избежать казни.

Спустя несколько дней радикалы обстреляли базу многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА). Вооруженные силы Франции сообщили, что террористы выпустили по лагерю четыре снаряда, два из которых взорвались в непосредственной близости от палаток штабных офицеров. Жертв удалось избежать.

В среду, 8 декабря, произошла новая трагедия. Конвой материально-технического обеспечения МИНУСМА наехал на самодельное взрывное устройство, заложенное боевиками на трассе между городами Севарэ и Дуэнца. В результате инцидента погибло семь миротворцев тоголезского контингента.

un.org / Marco Dormino / UN Photo

Последствия провала Франции

Практически восемь лет присутствия военного контингента Пятой республики не принесли никакого результата. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей уверен, что Франция с самого начала интервенции преследовала собственные хищнические интересы, которые не соответствовали громким заявлениям политических деятелей Парижа:

«Западноафриканский франк КФА, выкачивание природных ресурсов, а также другие экономические и социальные, искусственно созданные оковы — все это свидетельствует об отсутствии перемен в отношениях бывших метрополий и колоний. Наглядным примером является внешняя политика Франции, которая не претерпела изменений за несколько веков. Однако современная реальность диктует собственные условия. Устаревшие методы влияния и хищнические интересы Пятой республики послужили причиной провала в Мали. В определенный момент эту страну попросту пытались превратить в полигон по выкачиванию полезных ископаемых, обучению и подготовке террористов, буквально в перевалочный хаб сети наркотрафика. Не получилось. Африканцы показали, что не отдадут родину, и встали на ее защиту, отказавшись от такого «сотрудничества».

Федеральное агентство новостей /

Теневой бизнес Европы

Ранее Шугалей дал большое интервью военному журналисту Евгению Поддубному, в котором отдельное внимание уделил террористической угрозе в Мали. Эксперт подчеркнул, что республика испытывает кризис безопасности с 2012 года, однако в то время группировки не были так сильны.

Глава ФЗНЦ рассказал, что северная часть страны фактически неподконтрольна легитимным властям. Боевики поделили Мали на зоны влияния и систематически атакуют мирное население.

«Международные террористические группировки в Мали имеют серьезную экономическую базу. Мали считается одним из центров, где располагаются наиболее прибыльные и быстрорастущие сети наркотрафика. По оценкам экспертов, чистый доход от продажи наркотиков превышает 10 млрд долларов США в год. В Сахаре пересекаются два маршрута по транспортировке наркотиков — героина из Восточной Африки (Эритреи, Кении, Танзании) и кокаина из портов Западной Африки (Гвинея, Гвинея-Бисау, Того, Бенин). От 0,5 до 1,5 млрд долларов США от наркотрафика попадет в руки джихадистских повстанческих группировок, существование которых зависит от этой прибыли. С инфраструктурой наркотрафика, опоясывающей Мали и поддерживающей боеспособность террористов, никто из европейских миротворцев почему-то не борется. Все встает на свои места, если учесть, что поддержка трафика приносит более 1,5 млрд долларов США французским и союзным военным миссиям в год. В существовании этого «бизнеса» прямо заинтересованы многие высокопоставленные европейские политики и высшие чиновники ООН», —заявил социолог.

Федеральное агентство новостей /

Всю Африку пронизывает целая сеть наркотрафика. Основные узлы преступной «паутины» расположились в регионах, где наблюдается повышенная активность незаконных вооруженных формирований.

Так, запрещенные вещества со всего мира попадают в порты Черного континента, откуда транспортируются в Мали, после чего через «подрядчиков» отправляются на дальнейшую перевозку. Основную выгоду получают не только радикальные группировки, но и европейские «доноры». Более того, доход от оборота наркотиков составляет доминирующую часть финансов боевиков.

Федеральное агентство новостей /

Однако без «союзников» у бандитов не удалось бы создать столь обширный теневой бизнес. Не раз им помогали непосредственно миротворцы ООН, которые предоставляли преступникам служебный транспорт для отправки многотонных партий каннабиса, опиума и психотропной химии — трамадола, амфетамина, экстази и подобных.

Федеральное агентство новостей /

Часть путей заканчивается уже в Европе, где через подставные фирмы дешевые «черные» препараты попадают в крупные фармакологические концерны. Предприятиям оказалось гораздо дешевле использовать для производства лекарств нелегальное сырье, за которое сотни мирных африканцев платят жизнью ежедневно.

Федеральное агентство новостей /

Однако выгода от оборота анальгетиков и «отходов», которые медицинские компании «выбрасывают» в руки европейских наркоманов на темных сторонах улиц, оказалась для политиков бывших метрополий гораздо привлекательнее, чем безопасность жителей Мали.

Федеральное агентство новостей /

Друзья боевиков

Шугалей подчеркнул, что одной из главных движущих сил в укреплении боевого потенциала джихадистов стало обучение у европейских специалистов. Солдаты, которых отправили в Мали для ликвидации радикальных ячеек, начали пособничать бандитам и обучать их военному искусству:

«Международные террористические группировки, которых в Мали даже больше, чем в Ливии, фактически тренируются и обучаются европейскими и ООНовскими специалистами. Малийским военным экспертам известно, что Франция прямо и косвенно поддерживает не только туарегских сепаратистов на севере страны, но и такую экстремистскую группировку, как «Джамаат Нусрат аль-Ислам» (запрещена в РФ), заявившую о верности лидеру «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), боевиков ИГ1 в странах Сахеля. Ярким примером содействия военной французской миссии террористам в Мали стала ситуация в районе Кидаль. В 2015 году Франция добилась подписания мирного соглашения между «Движением национального освобождения Азавада» (MNLA) и центральным правительством Мали. Сепаратистам-туарегам была гарантирована широкая автономия в обмен на лояльность. В результате этого соглашения правительство в Бамако фактически утратило контроль над территорией Кидаля, а французская миссия так и не смогла обеспечить безопасность».

Невские Новости /

Социолог уверен, что деятельность Франции в Мали угрожает всему миру. По его словам, джихадисты, которых обучали солдаты «Бархана» и миротворцы ООН, дадут о себе знать уже через 5–10 лет.

«Поддержка террористическим группировкам в Мали оказывается европейцами не только потому, что это часть коррупционного бизнеса видных европейских лидеров и ООНовских чиновников. А потому что поддержка этих террористов имеет долгосрочные цели. Сегодня с уверенностью можно утверждать, что боевики «Аль-Каиды», направившие 11 сентября 2001 года самолеты на башни-близнецы Всемирного торгового центра, тоже были частью чьего-то большого плана по перекройке геополитической карты мира. Прямо сейчас в тренировочных лагерях в Мали ведется подготовка новых шахидов. И через 5–10 лет мы увидим результаты этой подготовки, когда башни-близнецы начнут рушиться уже в европейских городах, на мятежной территории», — считает глава ФЗНЦ.

Global Look Press / Xinhua

Все тайное становится явным

Несмотря на события, происходящие в Мали, Францию беспокоит далеко не безопасность мирного населения. В первую очередь европейцы опасаются того, что их темные дела на территории африканских стран получат огласку.

Обучение радикалов и пособничество развитию сетей оборота наркотиков не имеют ничего общего с «благими намерениями», которыми Париж прикрывается, оправдывая многолетнее безрезультатное присутствие военного контингента в Мали.

Миротворческие мотивы стали удобной маскировкой откровенного разграбления бывшей колонии и промышленного вывоза редкоземельных материалов и тяжелых металлов. Более того, Пятая республика поняла, что в мирных условиях незаметно хищением заниматься не получится, и инициировала дестабилизацию региона с помощью любых доступных методов.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Агрессивные заявления и действия в адрес российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», в первую очередь связаны с паническим страхом Европы, что отечественные специалисты найдут доказательства проводимой ею незаконной деятельности, нарушающей все нормы международного права. Именно поэтому с появлением в Мали россиян Париж начал экстренный вывод войск и принялся заметать следы, которые могут связать французские элиты с террористами и оборотом наркотических веществ.

Федеральное агентство новостей /

Также в ход пошли неправомерные санкции. По мнению главы Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова, ограничения связаны со страхом членов Европарламента, которые наглядно видят результативность россиян в Африке:

«Сегодня послы ЕС одобрили введение антироссийских санкций против граждан нашей страны, работающих в Африке. Все мы понимаем, что из себя представляют такие санкции. Это лицемерный акт, который показывает истинное лицо Европы. Обеспечение мира и равное сотрудничество с африканскими странами считается европейцами преступлениями. СОМБ уже много лет работает в Центральноафриканской Республике, и мы добились значительных результатов. В ЦАР уважают и любят специалистов из нашей страны. Это связано с тем, что мы работаем честно и открыто. Я считаю, что российские специалисты могут также эффективно работать в любой стране. Результаты, которые могут показать наши коллеги, пугают Европу и именно поэтому появляются санкции, информационные вбросы и провокации. Единственное, что нам остается — это работать больше и лучше!»

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Буря в пустыне

Наркотрафик, учебные лагеря для боевиков с европейскими инструкторами, рост террористической угрозы — все эти факторы сделали Мали одной их самых неспокойных стран Африки. Франция в процессе удовлетворения колониальных аппетитов пренебрегла международной безопасностью и фактически самолично вырастила монстра.

Последствия деятельности бывшей метрополии напрямую угрожают мировому сообществу. Слепая вера в то, что радикальными группировками можно управлять, дорого обойдется не только Парижу, но и всем государствам, на которые обратят внимание террористы.

1 Организация запрещена на территории РФ.