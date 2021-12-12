Военный эксперт Перенджиев назвал террористической интервенцией переброску афганских наемников в Триполи

Военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что те, кто перебросил боевиков, вооружение и боеприпасы в Триполи, вносят раздор во внутриливийское урегулирование в преддверии выборов. Так он прокомментировал доставку афганских наемников на авиабазу Аль-Ватыя лидером бандформирования RADA Абдом аль-Рауфом Каррой при поддержке Турции.

«Ведь вопрос стоял в том, чтобы ЛНА и силы Правительства национального единства объединились в одну армию и закончили противостояние. Есть силы, которые этим недовольны, потому что гражданский мир не нужен тем, кто имел дивиденды от войны и поставок оружия, наживался на крови. С целью не допустить объединения идет переброска, различного рода провокации и поддержание внутреннего конфликта», — подчеркнул Перенджиев.

Ранее источники сообщили, что 4 декабря из международного аэропорта Кабула рейсом через Туркменистан в Триполи прилетел зарегистрированный в белорусской авиакомпании Rada Airlines самолет, который сначала приземлился в подконтрольной RADA воздушной гавани Митига, а после на базе Аль-Ватыя, которая принадлежит Анкаре.

На борту грузового судна находились наемники из Афганистана, вооружение и боеприпасы. По мнению Перенджиева, переброска боевиков — вмешательство против Ливии, которая готовится к проведению президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 декабря.

«На самом деле речь уже не идет о войне, а под ее видом началась террористическая интервенция. Перекидывают наемников, чтобы их руками продолжить вмешательство против ливийского народа и попробовать поддержать противостояние», — считает Перенджиев.

По его словам, фельдмаршал Халифа Хафтар отошел от руководства военными, чтобы баллотироваться на президентский пост. Однако сделал это только при условии объединения.

Высшая избирательная комиссия 24 ноября опубликовала предварительный список претендентов на президентский пост. Хафтар вошел в число первых, кого допустили до участия во всенародном голосовании.

«Запахло миром, процесс пошел в сторону урегулирования конфликта, определили механизмы, что очень не понравилось тем, кто наживается на войнах. Переброска говорит о том, что есть рынок террористических услуг, где делаются заказы, чтобы не дать потухнуть горячим точкам», — разъяснил военный политолог.

СМИ и ливийская общественность неоднократно публиковали доказательства того, что Турция в преддверии выборов продолжила наращивать на западе Ливии количество иностранных боевиков и оружие. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в окрестностях Триполи дислоцировались минимум 18 тысяч наемников.

При этом Анкара заверила, что поддержала мирное урегулирование постепенным выводом военного контингента, а турецкие власти через лояльных журналистов распространили бездоказательственные вбросы о присутствии в Ливии «ЧВК Вагнера». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее опровергал данные утверждения.