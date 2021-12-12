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Командование ВДВ выразило благодарность экипажу за спасение транспортника под Псковом

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 14:38
Армия
Командование ВДВ выразило благодарность экипажу за спасение транспортника под Псковом
wikipedia.org  /  Dmitry A. Mottl / CC BY-SA 3.0

Псков, 12 декабря. Командование ВДВ РФ поблагодарило экипаж российских ВКС за спасение самолета с отказавшим двигателем в ходе недавних учений под Псковом.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что на плацу авиационного соединения состоялось торжественное построение. Генерал-майор Сергей Чубарыкин поблагодарил командира экипажа старшего лейтенанта Максима Кабакова, который смог посадить неисправный самолет на неподготовленную площадку.

«Командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин от лица командования ВДВ выразил благодарность экипажу самолета авиационного полка Военно-транспортной авиации ВКС РФ из Пскова, совершившего аварийную посадку с десантниками на борту», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Кресты после взлета легкого военно-транспортного самолета пропала тяга двигателя, из-за чего машина перестала набирать высоту. На борту находились 10 военнослужащих и три члена экипажа. Грамотные действия командира воздушного судна позволили предотвратить трагедию.

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Все новости / Армия / Командование ВДВ выразило благодарность экипажу за спасение транспортника под Псковом
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