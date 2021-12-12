Командование ВДВ выразило благодарность экипажу за спасение транспортника под Псковом

Псков, 12 декабря. Командование ВДВ РФ поблагодарило экипаж российских ВКС за спасение самолета с отказавшим двигателем в ходе недавних учений под Псковом.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что на плацу авиационного соединения состоялось торжественное построение. Генерал-майор Сергей Чубарыкин поблагодарил командира экипажа старшего лейтенанта Максима Кабакова, который смог посадить неисправный самолет на неподготовленную площадку.

«Командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин от лица командования ВДВ выразил благодарность экипажу самолета авиационного полка Военно-транспортной авиации ВКС РФ из Пскова, совершившего аварийную посадку с десантниками на борту», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Кресты после взлета легкого военно-транспортного самолета пропала тяга двигателя, из-за чего машина перестала набирать высоту. На борту находились 10 военнослужащих и три члена экипажа. Грамотные действия командира воздушного судна позволили предотвратить трагедию.