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Травмированный Дзюба улетел на Мальдивы вместо матча «Зенита» с «Динамо»

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 14:26
Спорт
Травмированный Дзюба улетел на Мальдивы вместо матча «Зенита» с «Динамо»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 12 декабря. Форвард «Зенита» Артем Дзюба не полетел с командой на игру 18-го тура РПЛ против столичного «Динамо».

Центральный матч 18-го тура РПЛ между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» проходит в российской столице 12 декабря. В заявку сине-бело-голубых на игру не попал 33-летний форвард Артем Дзюба. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий пропускает матч из-за травмы колена. В Сети появилось фото, на котором Дзюба вместе с семьей отдыхает на Мальдивских островах. Матч на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» станет для команд из Москвы и Петербурга последним перед зимней паузой в РПЛ.

Ранее «Динамо» выпустило яркий проморолик к домашней игре с «Зенитом». Видеозапись была опубликована на клубном YouTube-канале столичного клуба.

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Зенит динамо дзюба мальдивы рпл
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