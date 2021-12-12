Политолог Чаплыга: Зеленскому придется объявить США агрессором после провокации в Азовском море

Киев, 12 декабря. Провокацией в Азовском море прямо во время разговора с Джо Байденом Зеленский попытался разорвать крайне опасный для него наметившийся союз между Россией и США.

Тем самым украинский гарант прочертил некую линию, отделившую его от главных кураторов и спонсоров. Провокацией со старой ремонтной шхуной, без спроса рванувшей в Керченский пролив, Владимир Зеленский попытался шантажировать Джо Байдена. Однако последний не поддался на грязную уловку и все равно настоял на своем, то есть жестко призвал украинского президента к прилежному выполнению Минских договоренностей. Зеленский, в свою очередь теперь вряд ли послушается «старшего товарища» и объявит его агрессором, выбрав для защиты ситуативный союз с Великобританией и Турцией.

Таким мнением с ведущими и гостями студии телеканала NEWSONE поделился украинский политолог Михаил Чаплыга, подчеркнув, что президент Украины намерен радикально изменить внешнеполитический курс страны.

«Я предположу, что Зеленский не будет исполнять Минских соглашений. Более того, теперь Зеленский будет воспринимать внешнюю администрацию, которая, по сути, была создана совместно Россией и США (внешняя администрация над Украиной), врагами. Раньше была только Россия, теперь будут еще и США. Скоро ему придется еще и во всеуслышание объявить США агрессором из-за неудачной провокации в Азовском море», — спрогнозировал дальнейшее развитие событий политолог.

Эксперт выразил уверенность в том, что Джо Байден во время телефонного разговора просто ставил Зеленского перед фактом, озвучивая новые правила игры. Украинскому гаранту заявили, что Украина будет строго соблюдать нейтральный статус, не допуская распространения НАТО, и самое главное — Киев немедленно должен приступить к имплементации Минских договоренностей в полном объеме. Последней каплей возможно стало требование забыть о Крыме. У Зеленского, по всей видимости, ожидали такого поворота и приготовили опасную и глупую провокацию в Азовском море.

wikipedia.org / George Chernilevsky / Общественное достояние

«Давайте свяжем несколько вещей. Что происходило в Азовском море в это время это раз, и второе — куда полетел Кулеба после этого. Первое — в этот момент из Мариуполя к Керченскому мосту вышел старый корабль «Донбасс». Потопить его — секунд 12, но он все равно пошел. Зачем? Когда Байден давал Зеленскому неприятные указания, наш гарант сказал вдруг, что у него туда-то корабль плывет. Байден ему явно ответил, что кораблю жить осталось минут пять. А Зеленский в свою очередь заявил, что если с судном что-то случиться, то договоренностям РФ и США конец. Шантаж не прошел и тут же Кулеба сорвался в Лондон», — расписал непростую схему Банковой Чаплыга.

Политолог добавил, что Зеленский намерен переметнутся в другой лагерь «сильно подружившись» с Турцией и Великобританией, чтобы уже с их помощью саботировать любые попытки Вашингтона и Москвы наладить отношения и скрепить некий союз, который займется решением «украинской проблемы». Первая же попытка саботажа с треском провалилась и Зеленскому теперь открыто придется объявить агрессором еще и США, во-первых, чтобы доказать новым союзникам свою лояльность, а во-вторых, чтобы объяснить радикальному, но активному меньшинству внезапное давление со стороны Вашингтона и невыполнение американских приказов.

Ранее политолог Карасев оценил глубину отчаяния Зеленского после беседы с Байденом.