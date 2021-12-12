Россия попала в топ-5 стран по темпам восстановления внутреннего туризма

Москва, 12 декабря. Россия вошла в первую пятерку стран по темпам восстановления туристических потоков, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, ссылаясь на данные Всемирной туристической организации.

Коронавирус по-прежнему препятствует путешествиям, а новые волны пандемии не дают туристам уверенности в том, что они смогут провести отдых спокойно. Несмотря на это, намечается позитивная тенденция.

«Все-таки у нас тренд перешел на восстановление. Он виден и по цифрам, по объемным показателям и, естественно, по направлениям, по странам. Если мы говорим, что внутренний туризм вышел на доковидный уровень, то выездной — это половина от доковидного уровня, может, чуть меньше», — отметил Барзыкин в беседе с ТАСС.

Минсельхоз Самарской области планирует получить грант «Агротуризм» для помощи своим фермерам. Программа стартует с 2022 года и предполагает отбор на предоставление субсидий товаропроизводителям до 10 млн рублей на развитие агротуризма как одного из направлений экотуризма.