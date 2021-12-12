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Запасы «Газпрома» в хранилище Германии сократились за декабрь

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 14:19
Экономика
Запасы «Газпрома» в хранилище Германии сократились за декабрь
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 12 декабря. Подземное хранилище газа в Германии, принадлежащее дочерней компании «Газпрома» Astora, опустело по сравнению с ноябрьскими показателями. Об этом пишет BFM.ru со ссылкой на Der Spiegel.

В начале прошлого месяца, когда «Газпром» анонсировал начало закачки газа в пять европейских газохранилищ, запасы топлива в немецком ПХГ находились на уровне 22%. Сейчас же оно заполнено только на 18%. Таким образом, активное использование запасов голубого топлива немецкими потребителями оказалось быстрее темпов пополнения резервов.

По состоянию на 6 декабря из европейских хранилищ было отобрано около четверти всего закачанного в нынешнем году газа. В «Газпроме» подчеркивали, что исполняют все взятые на себя обязательства.

Биржевые цены на газ в Евросоюзе останутся на высоком уровне — для изменения тенденции нет никаких предпосылок, отмечал ранее аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

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Газпром германия газ пхг запасы газа рынок газа эенергетика
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