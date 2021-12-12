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Замглавы Администрации президента России Козак встретится с представителем Госдепа Донфрид

Политика
Замглавы Администрации президента России Козак встретится с представителем Госдепа Донфрид
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 12 декабря. Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак проведет встречу с советником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Недавно стало известно, что представитель Госдепартамента на следующей неделе посетит Россию и Украину с официальным визитом. Донфрид встретится с Козаком в Москве 15 декабря.

«Встреча планируется в среду», — отметил источник в Администрации главы государства.

Ранее сообщалось, что руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен признал необходимость выполнения Минских соглашений. По словам дипломата, это могло бы решить проблему Донбасса.

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россия госдеп козак донфрид
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