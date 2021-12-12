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Рождественская вечеринка в разгар пандемии обвалила рейтинг Бориса Джонсона

Политика
Рождественская вечеринка в разгар пандемии обвалила рейтинг Бориса Джонсона
flickr.com  /  U.S. Department of State

Лондон, 12 декабря. Британцы обрушили рейтинг премьер-министра страны Бориса Джонсона из-за прошлогодней рождественской вечеринки.

Как сообщает социологический институт YouGov, исследование показало, что рейтинг одобрения действий Джонсона упал до самых низких отметок за всю историю его работы в Правительстве Великобритании. Эксперты связывают это с вечеринкой в преддверии 2021 года, которая состоялась год назад в офисе премьер-министра во время локдауна.

Опрос показал, что лишь 24% британцев поддерживают деятельность Бориса Джонсона. Отрицательно относятся к премьер-министру 66% респондентов. Остальные не смогли определиться со своим отношением к политику.

Самым высоким рейтинг Джонсона был в самом начале пандемии, сейчас же недовольство британцев усиливается.

Ранее стало известно, что у политика и его жены Кэрри родился ребенок. По этому поводу глава британского правительства намерен взять перерыв на работе, чтобы провести время с супругой, сыном Уилфредом и родившейся дочерью.

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Борис Джонсон великобритания рейтинг
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