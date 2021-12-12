Путин планирует провести телемост с Макроном на следующей неделе

Москва, 12 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин, как ожидается, на следующей неделе проведет телемост с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщил телеканал «Россия-1».

Французский лидер заявлял, что на следующей неделе планирует пообщаться с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации в Донбассе. Об этом Макрон рассказал, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

Ранее российский лидер прокомментировал прошедшие онлайн-переговоры с главой Соединенных Штатов Джо Байденом. По словам Путина, его беседа с американским коллегой была открытой, предметной и конструктивной. Он также отметил важность продолжения диалога.