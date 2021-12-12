ВМС Ирана пополнились новыми боевыми катерами класса Ashura

Тегеран, 12 декабря. Иранские ВМС получили больше сотни новых скоростных катеров класса Ashura. Торжественная церемония их передачи проходила в Бендер-Аббасе.

По имеющейся информации, 110 скоростных катеров вошли в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ashura обладают высокой маневренностью и скоростью и могут выполнять ударные и разведывательные функции. В их арсенале имеются крупнокалиберные пулеметы и ракетные установки.

После церемонии передачи новые катера отправились к местам дислокации и уже приступили к выполнению задач. Действовать они будут на участке от берегов Макрана и Оманского залива до устья реки Арванд в Персидском заливе.

Ранее сообщалось, что Тегеран подпишет с Москвой соглашение по поставкам российских истребителей и вертолетов. Это станет возможным после снятия эмбарго ООН.