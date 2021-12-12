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Крупнейший валютный рынок Афганистана приостановил работу

Экономика
Крупнейший валютный рынок Афганистана приостановил работу
Global Look Press  /  Saifurahman Safi / XinHua

Кабул, 12 декабря. Главный валютный рынок Афганистана «Сарай Шахзада», расположенный в Кабуле, был вынужден приостановить работу из-за резкого обесценивания нацвалюты — афгани, передает местное агентство Aamaj News.

В начале августа центробанк страны продавал 1 доллар за 79 афгани. После прихода к власти «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ) нацвалюта постепенно начала обесцениваться. Теперь за 1 доллар в стране дают уже 109 афгани.

Банковская система Афганистана постепенно восстанавливается с конца августа. Для жителей страны действуют некоторые валютные ограничения, например на снятие наличных со счетов клиента. Изначально лимит составлял 200 долларов в неделю, однако затем его увеличили до 400 долларов.

Всемирный банк ранее объявил, что выделит порядка 280 млн долларов гуманитарной помощи для жителей Афганистана. Большую часть денег передадут Всемирной продовольственной программе (ВПП), которая обеспечит продуктами и лекарствами около 2,7 млн человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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