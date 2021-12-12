Депутат Никонов: США не готовы жертвовать своими солдатами для защиты Украины

Москва, 12 декабря. США будут наращивать силы в Восточной Европе, но они не готовы жертвовать своими солдатами для защиты Украины, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Таким образом в интервью радиостанции «Говорит Москва» Никонов прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон перебросит войска в Восточную Европу в случае «вторжения России на Украину». По словам парламентария, американцы уже давно наращивают в регионе военное присутствие, но при этом поведение США говорит об их неготовности защищать Украину.

«Текущее заявление понятно в контексте тех отношений, которые складываются между Россией и США в связи с украинским кризисом. Ясно, что США не готовы будут защищать Украину до последнего американского солдата, они будут защищать ее до последнего украинского солдата», — сказал он.

Никонов добавил, что в ближайшее время не следует ожидать нормализации отношений между США и Россией. По его словам, Вашингтон стремится к глобальному доминированию, поэтому пытается ослабить альтернативный центр силы, которым является Москва.

«Надежд на долгосрочное улучшение отношений быть не может. США теряют свое лидерство и будут делать все, чтобы сохранить его до конца», — подытожил депутат.

В Кремле неоднократно заявляли, что РФ ни на кого не собирается нападать. Там назвали слухи о якобы готовящемся российском «вторжении» пропагандой западных СМИ.