Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 15:21
15:16
Происшествия
Бывшего председателя думы Чукотки арестовали по делу о хищении 9 млн рублей
15:15
Спорт
Российские биатлонисты стали бронзовыми призерами эстафеты на третьем этапе КМ
15:13
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк в купальнике-кошечке удивила подписчиков
15:12
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о сильном снеге 13 декабря
15:09
Политика
Путин рассказал о желании Запада увидеть «неизбежный распад» России
15:06
Шоу-бизнес
Психолог шоу «Пацанки» Розенберг назвала причину расставания многих звезд через три года
15:06
Весь мир
Как Европа превратила Мали в опорный пункт международного терроризма
15:05
Общество
Психотерапевт Кульгавчук объяснил, чем опасны трудоголизм и токсичный тайм-менеджмент
15:05
Политика
МИД Польши указал на смягчение позиции Белого дома по «Северному потоку — 2»
15:03
Происшествия
Огонь охватил кафе в жилом доме на Рабфаковской улице в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Анна Заворотнюк в купальнике-кошечке удивила подписчиков
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк в купальнике-кошечке удивила подписчиков
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Мале, 12 декабря. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что во время пандемии будет путешествовать. По ее словам, неизвестно, когда снова закроют границы государств, поэтому нужно не упускать момент, пишет Teleprogramma.pro.

Анна сейчас выбрала для себя познание других стран по максимуму — насколько это будет возможно.

Минувшей осенью Анна провела каникулы в Венгрии, а сейчас перебазировалась на Мальдивы. Ее подруги составили ей компанию.

На своей странице в Instagram Заворотнюк-младшая опубликовала фотографию за завтраком. На Мальдивах его подают на плавающих подносах с шампанским в бассейне.

Для фотографии знаменитая брюнетка надела на себя приметный кокетливый розовый купальник, на котором прямо на бюстгальтере изображена кошачья мордочка.

Ранее, к слову, Анна рассказывала, что Мальдивы — любимый курорт ее матери. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» призналась, что с этим местом у нее связано огромное количество теплых воспоминаний.

«Бывала здесь много раз, это любимое место моей мамы. Помню, как мы ловили рыбу: я, мамочка и Майкуша. Мама и я выловили съедобных и очень вкусных рыб, а Майкуша поймал коралл», — писала в соцсетях Анна.

Анна считает, что Мальдивы — настоящий рай на Земле.

Ранее в ноябре Заворотнюк заговорила о скорой свадьбе со своим женихом. Дочь актрисы подтвердила, что обручена, но не стала называть дату предстоящего торжества. Имя избранника она тоже скрывает.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Анна Заворотнюк в купальнике-кошечке удивила подписчиков
дочь мальдивы анастасия заворотнюк анна заворотнюк
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать