Анна Заворотнюк в купальнике-кошечке удивила подписчиков

Мале, 12 декабря. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что во время пандемии будет путешествовать. По ее словам, неизвестно, когда снова закроют границы государств, поэтому нужно не упускать момент, пишет Teleprogramma.pro. Анна сейчас выбрала для себя познание других стран по максимуму — насколько это будет возможно.

Минувшей осенью Анна провела каникулы в Венгрии, а сейчас перебазировалась на Мальдивы. Ее подруги составили ей компанию.

На своей странице в Instagram Заворотнюк-младшая опубликовала фотографию за завтраком. На Мальдивах его подают на плавающих подносах с шампанским в бассейне.

Для фотографии знаменитая брюнетка надела на себя приметный кокетливый розовый купальник, на котором прямо на бюстгальтере изображена кошачья мордочка.

Ранее, к слову, Анна рассказывала, что Мальдивы — любимый курорт ее матери. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» призналась, что с этим местом у нее связано огромное количество теплых воспоминаний.

«Бывала здесь много раз, это любимое место моей мамы. Помню, как мы ловили рыбу: я, мамочка и Майкуша. Мама и я выловили съедобных и очень вкусных рыб, а Майкуша поймал коралл», — писала в соцсетях Анна.

Анна считает, что Мальдивы — настоящий рай на Земле.

Ранее в ноябре Заворотнюк заговорила о скорой свадьбе со своим женихом. Дочь актрисы подтвердила, что обручена, но не стала называть дату предстоящего торжества. Имя избранника она тоже скрывает.