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Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе своего 73-летнего отца с миллионершей

Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе своего 73-летнего отца с миллионершей
ТАСС  /  Barry Coombs /FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Лондон, 12 декабря. Отец футболиста Дэвида Бекхэма Тэд женился на адвокате-миллионерше Хилари Мередит. Звезда спорта отпраздновал свадьбу родителя и выступил в роли шафера.

Дэвид Бекхэм поддерживает теплые отношения с отцом. Поэтому футболист одобрил его выбор, когда тот решил сыграть свадьбу с новой избранницей. Возлюбленной Тэда Бекхэма стала активистка и адвокат Хилари Мередит: как и для ее 73-летнего бойфренда, этот брак стал вторым в ее жизни.

Пара решила отказаться от пышного торжества и провела скромный праздник в кругу семьи и друзей. Среди гостей присутствовал и Дэвид Бекхэм — футболист стал шафером на свадьбе. Спортсмен выбрал для мероприятия белый костюм с цветком. Он подал отцу и его возлюбленной кольца, согласно традициям, а также обратился к молодоженам с речью.

Родители Бекхэма развелись в 2002 году после 33 лет брака. Отец звезды футбола признавался, что именно успехи сына во многом стали причиной проблем в его семье: популярность спортсмена привела к излишнему вниманию со стороны прессы.

Сам Дэвид Бекхэм счастлив в браке уже много лет. Его супруга, певица и дизайнер Виктория Бекхэм назвала секретом их счастливого брака «супружескую мудрость» — пара всегда поддерживает друг друга, передает телеканал «360».

Американская поп-звезда Бритни Спирс также готовится к свадьбе после успешного суда против отца Джеймса. Близкие артистки сообщили, что певица планирует пригласить на торжество артистов, которые поддерживали ее в деле об опеке.

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