Белград, 12 декабря. Энергетическая ситуация в мире и на Балканах ухудшается с невероятной скоростью, заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам совещания с военными в городе Ниш.

Ситуация с электроэнергией, по его словам, также «ужасающая». Стоимость электричества выросла в разы, и другие страны, в том числе Черногория, Северная Македония и Албания, вынуждены экспортировать его по 350–400 евро за 1 МВт*час.

«Все усложняется, в Европе не хватает 70 млрд куб. м газа. Китай покупает все — покупает уголь, покупает газ из Африки, Южной Америки, со всего мира, в любых количествах. Все усложняется и все происходит с невероятной скоростью перед нашими глазами. Если мы этого не замечаем, значит, мы недостаточно серьезные и ответственные», — добавил Вучич.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее заявил, что Великобританию ожидает многолетний энергокризис, если страна откажется от покупки российского газа. Таким образом он прокомментировал слова главы британского МИД Лиз Трасс о том, что Лондон и союзники должны перестать закупать голубое топливо, поскольку это якобы угрожает демократии.