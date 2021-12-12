Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 13:55
13:53
Армия
Депутат Никонов: США не готовы жертвовать своими солдатами для защиты Украины
13:50
Происшествия
Катание на коньках закончилось для жителя Самары смертью
13:49
Происшествия
МЧС показало кадры спасения пропавших в горах Хакасии туристов
13:47
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе своего 73-летнего отца с миллионершей
13:45
Экономика
Вучич: энергокризис в мире и на Балканах ухудшается с «невероятной скоростью»
13:43
Политика
Песков развеял слухи о «запугивании» Путина во время переговоров с Байденом
13:42
Весь мир
Власти Ирана заявили о готовности помочь Сирии с восстановлением
13:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш вспомнил, как чуть не умер от тромбоза на Евровидении в Швеции
13:38
Армия
Песков: Запад нагнетает напряженность вокруг войск ВС РФ для демонизации России
13:37
Общество
В Башкирии спасли заблудившегося между двумя деревнями автомобилиста
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков развеял слухи о «запугивании» Путина во время переговоров с Байденом

Политика
Песков развеял слухи о «запугивании» Путина во время переговоров с Байденом
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 декабря. Разговоры о «запугивании» президента РФ Владимира Путина со стороны главы США Джо Байдена не соответствуют действительности. Об этом высказались в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слухи о «запугивании» Путина во время переговоров с Байденом. По словам представителя Кремля, диалог был взаимоуважительным.

«Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Главы государств провели переговоры 7 декабря. Байден назвал беседу прямой и открытой. По словам президента США, Вашингтон и НАТО намерены изучить вопрос о гарантиях безопасности РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков развеял слухи о «запугивании» Путина во время переговоров с Байденом
путин песков байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать