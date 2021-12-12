Песков развеял слухи о «запугивании» Путина во время переговоров с Байденом

Москва, 12 декабря. Разговоры о «запугивании» президента РФ Владимира Путина со стороны главы США Джо Байдена не соответствуют действительности. Об этом высказались в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слухи о «запугивании» Путина во время переговоров с Байденом. По словам представителя Кремля, диалог был взаимоуважительным.

«Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Главы государств провели переговоры 7 декабря. Байден назвал беседу прямой и открытой. По словам президента США, Вашингтон и НАТО намерены изучить вопрос о гарантиях безопасности РФ.