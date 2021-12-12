Виктор Дробыш вспомнил, как чуть не умер от тромбоза на Евровидении в Швеции

Москва, 12 декабря. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал в эфире программы«Секрет на миллион», как он чуть не умер из-за халатности врачей после перенесенной операции во время проведения Евровидениия в Стокгольме.

Артист получил повреждение во время хоккейного матча. После успешной операции врач забыл прописать Дробышу лекарства для разжижения крови, после чего у него начался тромбоз. Продюсер не догадывался о серьезности последствий, а врач заявлял, что никаких проблем нет.

«Нога опухла, а он мне сказал по телефону: «Не волнуйся! Не ссы! Это у тебя новые мышцы включаются». Я говорю: «Она болит, в штанину уже не влезает», а он: «Нормальное явление! Ты ее разминай!» И я в Стокгольме на Евровидении посадил Лидуську на шею и стал бегать, мышцу качать. А у меня был тромбоз, и я могу умереть красиво — с ребенком на шее и на Евровидении», — заявил Дробыш.

По словам артиста, он обратился к врачу прямо перед выходом на красную дорожку. Медики осмотрели Дробыша и отправили его в клинику. Жена продюсера подумала тогда, что все происходящее является лишь розыгрышем, но у ее мужа были действительно серьезные проблемы, признали медики. Продюсер после этого случая планировал засудить врача, который не назначил нужную реабилитацию, но после рассказанной на телевидении истории он надеется, что медик сам прекратит свою деятельность.

Ранее музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал про конфликт с певцом Филиппом Киркоровым. Он признался, что был неправ и назвал себя «озлобленным карликом».