Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 13:55
13:53
Армия
Депутат Никонов: США не готовы жертвовать своими солдатами для защиты Украины
13:50
Происшествия
Катание на коньках закончилось для жителя Самары смертью
13:49
Происшествия
МЧС показало кадры спасения пропавших в горах Хакасии туристов
13:47
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе своего 73-летнего отца с миллионершей
13:45
Экономика
Вучич: энергокризис в мире и на Балканах ухудшается с «невероятной скоростью»
13:43
Политика
Песков развеял слухи о «запугивании» Путина во время переговоров с Байденом
13:42
Весь мир
Власти Ирана заявили о готовности помочь Сирии с восстановлением
13:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш вспомнил, как чуть не умер от тромбоза на Евровидении в Швеции
13:38
Армия
Песков: Запад нагнетает напряженность вокруг войск ВС РФ для демонизации России
13:37
Общество
В Башкирии спасли заблудившегося между двумя деревнями автомобилиста
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков: Запад нагнетает напряженность вокруг войск ВС РФ для демонизации России

Армия
Песков: Запад нагнетает напряженность вокруг войск ВС РФ для демонизации России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 12 декабря. Информационную напряженность вокруг перемещений войск Вооруженных сил РФ нагнетают с целью дальнейшей демонизации России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Запад хочет представить Москву неким потенциальным «агрессором». Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Конечно, это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», — уточнил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также Песков отметил, президент России Владимир Путин во время переговоров с главой США Джо Байденом подчеркнул, что ВС РФ никому не угрожают. Российские войска находятся на территории своей страны, напомнил Путин.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Песков: Запад нагнетает напряженность вокруг войск ВС РФ для демонизации России
песков запад вс рф демонизация россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать