Песков: Запад нагнетает напряженность вокруг войск ВС РФ для демонизации России

Москва, 12 декабря. Информационную напряженность вокруг перемещений войск Вооруженных сил РФ нагнетают с целью дальнейшей демонизации России, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Запад хочет представить Москву неким потенциальным «агрессором». Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Конечно, это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», — уточнил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также Песков отметил, президент России Владимир Путин во время переговоров с главой США Джо Байденом подчеркнул, что ВС РФ никому не угрожают. Российские войска находятся на территории своей страны, напомнил Путин.