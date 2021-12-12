ГИБДД проводит проверку после появления видео футбольного матча на дороге в Екатеринбурге

Екатеринбург, 12 декабря. Представители ГИБДД прокомментировали футбольный матч на проезжей части в центре Екатеринбурга с участием блогеров. Парни взяли с собой раскладные ворота и установили их посреди дороги. Позднее ролик «матча» оказался в Сети.

В ГИБДД сообщили Федеральному агентству новостей, что в дежурную часть не поступали сообщения об инциденте. Представители Госавтоинспекции заверили, что начали проверку после появления видео.

Стоит отметить, что, судя по ролику, футбольный матч несколько раз едва не обернулся аварией, но блогерам удалось избежать трагедии. Незадолго до этого в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадала 16-летняя девушка.