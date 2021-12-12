Песков сообщил о страданиях стран, которые вводят санкции против России

Москва, 12 декабря. Нельзя вводить какие-либо ограничения против России и в то же время не страдать самому, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в мире все понимают это, но все равно продолжают недружественную линию.

«Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому — невозможно. Это все понимают в мире», — пояснил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным на телеканале «Россия-1».

Ранее издание La Repubblica сообщило, что главы Министерств иностранных дел стран «Большой семерки» могут принять коммюнике, в котором осудят действия Москвы в отношении Киева. По данным журналистов, речь может идти о готовности G7 к введению санкций в случае «вторжения на Украину», которую в Кремле не раз опровергали.