Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 13:54
13:53
Армия
Депутат Никонов: США не готовы жертвовать своими солдатами для защиты Украины
13:50
Происшествия
Катание на коньках закончилось для жителя Самары смертью
13:49
Происшествия
МЧС показало кадры спасения пропавших в горах Хакасии туристов
13:47
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе своего 73-летнего отца с миллионершей
13:45
Экономика
Вучич: энергокризис в мире и на Балканах ухудшается с «невероятной скоростью»
13:43
Политика
Песков развеял слухи о «запугивании» Путина во время переговоров с Байденом
13:42
Весь мир
Власти Ирана заявили о готовности помочь Сирии с восстановлением
13:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш вспомнил, как чуть не умер от тромбоза на Евровидении в Швеции
13:38
Армия
Песков: Запад нагнетает напряженность вокруг войск ВС РФ для демонизации России
13:37
Общество
В Башкирии спасли заблудившегося между двумя деревнями автомобилиста
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков сообщил о страданиях стран, которые вводят санкции против России

Политика
Песков сообщил о страданиях стран, которые вводят санкции против России
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Москва, 12 декабря. Нельзя вводить какие-либо ограничения против России и в то же время не страдать самому, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в мире все понимают это, но все равно продолжают недружественную линию.

«Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому — невозможно. Это все понимают в мире», — пояснил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным на телеканале «Россия-1».

Ранее издание La Repubblica сообщило, что главы Министерств иностранных дел стран «Большой семерки» могут принять коммюнике, в котором осудят действия Москвы в отношении Киева. По данным журналистов, речь может идти о готовности G7 к введению санкций в случае «вторжения на Украину», которую в Кремле не раз опровергали.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков сообщил о страданиях стран, которые вводят санкции против России
санкции россия песков
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать