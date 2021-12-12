Психотерапевт Кульгавчук объяснил, чем опасны трудоголизм и токсичный тайм-менеджмент

Большинство людей воспринимают жизнь как поступательное движение: постановка все новых и новых целей, покорение новых вершин, гордость новыми достижениями. Такой подход активно поддерживает и навязывает общество. При этом об оборотной стороне социум молчит. Не принято рассказывать, как у работоспособного человека вдруг возникает ощущение, словно жизнь идет по кругу: сплошной день сурка, в котором он — загнанная лошадь, а настоящая жизнь проходит мимо. И на деле гражданин, живущий работой и на работе, страдает куда сильнее лентяя.

Музыкант Александр Градский любил повторять фразу Воланда из книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который говорил, что «человек внезапно смертен». А действительно, если завтра может не быть, то когда же жить по-настоящему, если не сегодня? Остановиться и серьезно подумать над этим советует психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук. В интервью ФАН он объяснил не только, как распознать, что человек заразился трудоголизмом и работает в токсичной компании, но и как разорвать этот порочный круг и впустить в жизнь отдых, удовольствие, радость, легкость и гармонию.

фото из личного архива Евгения Кульгавчука /

— Говорят, что трудоголизм скрывается под разными масками. Под какими именно, и как его распознать и понять, что он есть у конкретного человека?

— В термине «трудоголизм» часть слова «голизм» подразумевает сверхценность, своего рода зависимость от какой-либо деятельности или даже от вещества. Это может быть, например, и сексоголизм, шопоголизм или алкоголизм. Такой дисбаланс в жизни у человека всегда возникает при внутреннем неблагополучии, часто — это бегство из других сфер в одну. Трудоголик прячется в работе, где ему привычно. Некоторые только на работе получают похвалу и признание, а в других областях могут быть неуверенны и могут просто бояться полноценно жить. Это, например, может быть следствием психотравмы. Юношу оставила значимая девушка и бросила ему на прощание фразу: «Ты даже в нормальный ресторан меня сводить не мог». Молодой человек, вместо того чтобы правильно интерпретировать слова девушки, что они не пара и не подходят друг другу, и даже что это она ему не подходит, замкнулся в себе и твердо решил после этого «унижения» заработать внушительную сумму денег, чтобы доказать ей и себе, что он чего-то стоит.

— Евгений Александрович, приведите, пожалуйста, примеры фраз, которые навязывает нам трудоголизм?

— Есть хорошая фраза: «Заставь дурака богу молиться, он и лоб себе расшибет». Все дело в концентрации. Ведь, как известно, любое вещество может быть как ядом, так и лекарством. Поэтому любые фразы, например, «если делать дело — то хорошо» или же «кто рано встает тому бог дает», «как поработаешь, так и полопаешь» и так далее могут при разумной их интерпретации улучшать жизнь людей, а если злоупотреблять этим, то разрушать.

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— Зачем общество навязывает нам трудоголизм?

— Капитализм — далеко не идеальная система устройства общества. Огромное количество людей (маркетологи, менеджеры по продажам, специалисты в области рекламы и др.) день и ночь работают над тем, чтобы продать, навязать, убедить купить. Порой складывается удивительная ситуация, когда люди тратят свою жизнь на то, чтобы купить ненужное для того, чтобы этим ненужным удивить, на самом деле, ненужных им людей. И многие не задумываются над этим, и лишь в процессе глубинной психотерапии многие осознают, что они живут не для себя, а в некоей навязанной им матрице.

— Правда ли, что трудоголизм ведет к токсичному тайм-менеджменту на производстве, если да, то как понять, что в компании токсичный тайм-менеджмент?

— Когда мои пациенты рассказывают о своей жизни и говорят о том, что у них на работе очередной форс-мажор, я часто поправляю людей и говорю о том, что форс-мажор, на самом деле, бывает редко. Если на работе постоянно «завал», то здесь речь идет о бестолковой организации труда и плохом менеджменте. В некоторых случаях напоминаю слова гениального Пушкина: «Задай Балде ты службу, чтобы было ему невмочь, но требуй, чтобы он исполнил точь-в-точь, точь-в-точь, так мы лоб от расплаты избавим и Балду без оплаты оставим». Ведь некоторые современные руководители способны организовать режим труда и отдыха своих подчиненных, но сознательно эксплуатируют их, снижая их самооценку для того, чтобы, например, не повышать зарплату. Чтобы люди много не требовали, а были рады работать «за еду» и не искали себе другого пристанища, поскольку они уже могут быть уверены, что они никому не нужны, и здесь их лишь терпят, и за это надо быть благодарными. В какой-то степени тут речь идет об абьюзивных отношениях, но на работе.

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— А может трудоголизм привести человека к большим достижениям в профессиональной сфере?

— Трудоголизм крайне вреден, поскольку приводит рано или поздно к выгоранию, эмоциональному истощению. Из-за этого человек часто не может найти нормальных отношений, не может их поддерживать. Таким людям не хватает времени на своих любимых, на своих детей, родителей, друзей, хобби, и многие из них несчастны. Они подобны роботам, созданным для одной задачи. Конечно, есть исключения, и некоторые люди находят свое признание лишь в одной области. Это могут быть великие мыслители или великие художники и изобретатели. Но здесь хотя бы мы можем увидеть впечатляющие результаты. Но в реальности в большей массе трудоголики — это не яркие таланты, а муравьи, дни которых очень похожи на предыдущие.

Во многих странах проводили интересные опросы умирающих. У людей спрашивали, о чем они больше всего жалеют в жизни. Интересно, что во многих странах, вне зависимости от достатка, люди жалели прежде всего о том, что они слишком много времени уделяли работе в ущерб личной жизни и отношениям. Наверное, нам стоит прислушиваться к мнению умирающих, для того чтобы хорошо прожить самим.

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— Как разорвать порочный круг и впустить в жизнь отдых, удовольствие, радость, легкость и гармонию?

— Я поделюсь собственными наработками за свою 20-летнюю психотерапевтическую практику. Всем своим пациентам, которые обращаются ко мне с запросом на повышение качества жизни, я обычно рекомендую начинать движение с осознания важности нормализации режима труда и отдыха. При этом как врач объясняю своим пациентам, что все в нашей жизни циклично: сердечно-сосудистые сокращения, ритм дыхания, циркадные ритмы сна, и точно так же, по-хорошему, должны быть и ритмы в режиме сна и бодрствования, режима труда и отдыха. Показываю и рассказываю как врач, какие именно проблемы могут быть при нарушении образа жизни и что успех должен достигаться не любой ценой. Что начинать нужно с нормированного рабочего дня. Среди моих пациентов много руководителей и предпринимателей, которым на первом этапе сложно перестраиваться с матрицы. Тем не менее, когда они начинают соблюдать четкий режим и нормированный рабочий день, тогда начинают думать о том, не как «тушить ежедневные пожары», а как оптимизировать работу, чтобы бы все было слаженно и эффективно. Это приносит свои плоды. У людей нормализуется сон, появляется яркая сексуальная жизнь, улучшается здоровье. Все это мы отслеживаем на сессиях и в дневниках самонаблюдения. Люди видят положительную динамику, конкретные результаты и втягиваются в процесс. В результате мы повышаем уровень жизни порой на несколько уровней. Важно вовремя все это осознать и начать жить счастливой и полноценной жизнью вне матрицы.

Ранее практикующий психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, как отличить профессиональное выгорание от сезонной хандры. Она отметила, что из стресса человек видит пути выхода, хоть они и не всегда радужные. А эмоциональное выгорание — это нарастающее чувство потери интереса к окружающему миру, людям и к своей жизни.