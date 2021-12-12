Путин пообещал Байдену встретиться лично

Москва, 12 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин, открывая переговоры с американским коллегой Джо Байденом, выразил свое желание увидеться с лидером Соединенных Штатов лично. Данные кадры показали в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам пресс-секретаря российского главы государства Дмитрия Пескова, Путину и Байдену очень понравились переговоры в формате видео. Также в Кремле подчеркнули, что президент РФ очень хочет встретиться со своим американским коллегой лично.

«Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось», — дал обещание лидеру США Путин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обладает большими возможностями и во многом превосходит другие государства. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в вечернем шоу ведущего Джимми Фэллона.