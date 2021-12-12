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Путин указал Байдену на отсутствие угрозы со стороны российских войск

Политика
Путин указал Байдену на отсутствие угрозы со стороны российских войск
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 декабря. Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом заявил, что ВС РФ никому не угрожают.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что во время беседы лидеров двух стран поднималась тема российских войск. Путин напомнил Байдену, что они находятся на своей территории.

«Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите [об этом], сидя от нашей территории в 1000 км», — сообщил Песков.

По его словам, речь идет о территории России «и о Европе, которая является нашим общим домом», тогда как «американцы находятся по ту сторону океана». При этом представитель Кремля добавил, что Байден в разговоре с Путиным говорил о возможной финансовой изоляции России в случае реального «вторжения» на Украину.

Стоит отметить, что в Москве неоднократно говорили об отсутствии агрессивных планов в отношении Киева. В Кремле подчеркивали, что страна ни на кого не собирается нападать.

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