Путин указал Байдену на отсутствие угрозы со стороны российских войск

Москва, 12 декабря. Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом заявил, что ВС РФ никому не угрожают.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что во время беседы лидеров двух стран поднималась тема российских войск. Путин напомнил Байдену, что они находятся на своей территории.

«Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите [об этом], сидя от нашей территории в 1000 км», — сообщил Песков.

По его словам, речь идет о территории России «и о Европе, которая является нашим общим домом», тогда как «американцы находятся по ту сторону океана». При этом представитель Кремля добавил, что Байден в разговоре с Путиным говорил о возможной финансовой изоляции России в случае реального «вторжения» на Украину.

Стоит отметить, что в Москве неоднократно говорили об отсутствии агрессивных планов в отношении Киева. В Кремле подчеркивали, что страна ни на кого не собирается нападать.