Песков объяснил слова Путина о протокольном саммите с Байденом важностью внутренних встреч

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин назвал саммит с американским коллегой Джо Байденом протокольным, так как внутренние мероприятия всегда важнее. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, слова Путина не умаляют значение онлайн-переговоров с главой Белого дома.

«Сколь сложны бы ни были международные мероприятия, для президента все-таки экономическая ситуация, борьба с инфляцией, социально-экономическое положение в стране гораздо важнее, чем разговор с Байденом», — пояснил Песков в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия-1».

Ранее представитель Кремля сообщил, что ситуация в отношениях России и США остается серьезной. По его словам, Путин и Байден в ходе онлайн-переговоров обсуждали весьма сложные темы, которые касались разногласий между двумя странами.