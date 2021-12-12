Россиянам дали рекомендации по безопасной оплате товаров в интернет-магазинах

Москва, 12 декабря. При отсутствии технологии 3D Secure в интернет-магазинах злоумышленники могут получить данные банковской карты пользователя. Эксперты, опрошенные РБК, рассказали, как не допустить похищения денег со счетов.

Данная технология предусматривает подтверждение платежной операции на сайте с помощью кода из СМС, отправленного на номер, привязанный к карте покупателя. Если ее нет, аферистам открывается доступ к данным карты. Завладеть конфиденциальной информацией мошенники могут и через фишинговые сайты, но есть способы этого избежать.

Например, чтобы снизить риск крупных потерь, россиянам рекомендуют хранить средства на отдельном счете в банке, не привязанном к карте. Для онлайн-покупок также можно завести отдельный «пластик». Если злоумышленникам все же удалось украсть деньги, клиент сможет вернуть средства, поскольку ответственность за небезопасную оплату несет владелец магазина или сервиса.

Менеджер компании Angara Анна Михайлова ранее заявила, что аферисты научились воровать деньги у граждан с помощью зараженных вирусом приложений.