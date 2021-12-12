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Лыжник Легков ответил теннисистке из США Эверт на призыв запретить Олимпиаду в России

Спорт
Лыжник Легков ответил теннисистке из США Эверт на призыв запретить Олимпиаду в России
olympics.com  /  Международный олимпийский комитет 2021 года

Москва, 12 декабря. Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал призыв американской теннисистки Крис Эверт запретить проведение Олимпийских игр в России и Китае.

По словам Эверт, Россия и Китай якобы «совершают преступления против человечности». Она заявила также, что ее «передергивало» от проведения Олимпийских игр в России. Как заявил лыжник Легков, российским спортсменам достанется больше медалей, если США откажутся участвовать в Олимпиаде.

«Нам больше достанется. Это отлично. У каждого свои мысли в голове, не мне их судить. Я смотрю с точки зрения спорта и медалей», — заявил Александр Легков РЕН ТВ.

Ранее США заявили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Причиной такого решения власти страны назвали нарушения прав человека в Китае. Проведение олимпийских игр в Пекине запланировано на период с 4 по 20 февраля 2022 года.

Франция отказалась присоединяться к дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады. Об этом заявил в эфире BFM TV глава министерства образования страны Жан-Мишель Бланкер.

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китай легков олимпиада крис эверт
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