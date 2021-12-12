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Политолог Карасев оценил «уровень отчаяния» Зеленского после беседы с Байденом

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 13:33
Политика
Политолог Карасев оценил «уровень отчаяния» Зеленского после беседы с Байденом
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 12 декабря. Владимир Зеленский в первом же интервью после беседы с Джо Байденом ярко показал, насколько неприятным для него получился этот разговор.

Скорее всего американский президент поставил украинскому коллеге ультиматум — он должен приступить к всестороннему выполнению условий Минских соглашений, либо лишится любой поддержки США. Зеленский же всей своей политикой за последние год-полтора очертил себе же красные линии по этому вопросу и сделал выполнение Минска-2 крайне опасной для всего режима задачей. Разговор с Байденом привел его в отчаяние, что сам Зеленский подтвердил в интервью телеканалу «1+1» не совсем адекватным заявлением о референдуме по вопросу Донбасса.

Таким мнением в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился украинский политолог Вадим Карасев, напомнив, что Конституция Украины запрещает выносить на референдум вопросы, касающиеся территориальной целостности страны. Тем самым Зеленский, сам того не понимая, посягнул на украинскую государственность, чем обязательно воспользуются его многочисленные оппоненты.

Политолог Карасев оценил «уровень отчаяния» Зеленского после беседы с Байденом
Global Look Press / Sergey Starostenko / XinHua / Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

Эксперт отметил, что в 2015 году, подписав Минские соглашения, украинская власть, по факту, купила себе немного времени. Но режим в итоге доигрался, решив, что своеобразный статус кво по Донбассу можно сохранять вечно, используя замороженный конфликт для личной наживы. Сегодняшние реалии разбили эти надежды и Зеленскому теперь придется отвечать и за свою политику затягивания с мирным процессом, и за такие же действия Порошенко. Тем временем он сам загнал себя в тупик, заигравшись с радикалами. Если в 2020 году реализация Минских соглашений выглядела возможной и даже вполне логичной, судя по курсу команды Зеленского, то теперь даже шаги навстречу Донбассу могут оказаться для гаранта фатальными.

«После звонка стало окончательно понятно, что Зеленскому теперь придется отдуваться и за Порошенко, и за то, что он уже сам успел натворить. Разговор явно не удался. Оказалось, что статус кво, «купленный» Минскими соглашениями, теперь закончился и теперь надо принимать решения, за которые его могут быстро снести внутренние оппоненты, то есть выполнять гуманитарную, а потом и политическую части Минских договоренностей. Если он заговорил о референдуме по Донбассу, значит он понял, насколько теперь это будет сложно, и осознал, что на поддержку в Вашингтоне надеяться уже не стоит. Ну и еще он показал всей стране градус своего отчаяния после беседы с Байденом, так как допустил откровенно неконституционный референдум по территориальному вопросу. Только в отчаянии можно было так необдуманно высказаться», — выразил уверенность Карасев.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс объяснил, какой грозный шаг РФ заставил США впервые в истории учиться гибкости во внешней политике.

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