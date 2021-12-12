В Стамбуле раскрыли сеть по незаконной трансплантации органов

Стамбул, 12 декабря. Турецкие власти пресекли деятельность разветвленной сети по торговле органами в Стамбуле, возглавляемой гражданами Иордании и Палестины.

По итогам спецоперации были задержаны десять иностранцев: четыре главаря группировки и шесть человек, которые собирались продать свои органы или получить трансплантат.

Сеть вела бизнес с использованием поддельных документов в больнице района Бейликдюзю, находящегося в европейской стороне Стамбула. Человек, которому требовалась трансплантация, платил 50 тысяч долларов: из них десять тысяч выплачивались донору, 15 тысяч — больнице, 25 тысяч — главарям группировки. В ходе операции были изъяты деньги и поддельные документы.

Преступная схема вскрылась, когда турецкие врачи сообщили в полицейское управление, которое борется с незаконным ввозом мигрантов, что пациент и донор органов, по-видимому, не являются родственниками и очень плохо общаются.

İstanbul'da yasadışı organ ticareti yaptığı tespit edilen Filistin ve Ürdün uyruklu şebekeye operasyon düzenlendi.



▪️ Şebekenin organ nakli için gelenlerden kişi başı 45 bin dolar aldığı tespit edildihttps://t.co/TbNs57iTiQ — milliyet.com.tr (@milliyet) December 8, 2021

Было установлено, что перед операциями граждане Палестины и Иордании предоставляли документы о родстве, которые якобы получили в диппредставительствах соответствующих стран. Власти Турции обратились в палестинское консульство, которое, в свою очередь, опровергло, что выпускало какие-либо документы о родстве задержанных граждан.

От отеля до больницы

Турецкая полиция раскрыла сеть, изучив больничные записи и отслеживая расположение отелей рядом с больницей, где проводились незаконные операции по пересадке органов. Спецоперация включала в себя два рейда на гостиницу.

Главарь группировки, Хасан Б., находил доноров и пациентов из арабских стран через свои связи в социальных сетях. Другой человек, Хасан Абу З., приветствовал людей в Турции и представлял нуждающихся в трансплантации органов врачу Али Й.М. с помощью посредника Ахмада М. Все эти четыре члена сети были арестованы.

Группировка называла свою незаконную деятельность «VIP-обслуживанием от отеля до больницы». Мошенники подделывали документы о родстве и свидетельства о рождении таким образом, будто они были выданы их иностранными консульствами.

İstanbul'da organ nakli şebekesine operasyon! Kişi başı 45 bin dolar almışlar https://t.co/wJ6ALd8d1G pic.twitter.com/6W52g86aQo — Takvim (@takvim) December 8, 2021

Шесть человек, которых сеть удерживала в отеле в Стамбуле, были освобождены под судебный контроль. Пациентами были граждане Иордании и Палестины.

Настоящая проблема

Нерегулируемая торговля органами и незаконная трансплантация уже на протяжении некоторого времени демонстрируют шокирующую тенденцию в Турции. В прошлом году американский канал CBS News рассказал, что несколько сирийских беженцев продавали свои органы на черном рынке, чтобы прокормить себя.

Платформы социальных сетей, особенно Facebook, широко использовались торговцами органов, предлагавшими деньги отчаявшимся беженцам, которые готовы были продать свою печень или почки. Однако донорам, как правило, платили только половину согласованной цены или вообще оставляли без обещанных средств после операции.

Торговля человеческими органами запрещена в Турции на законодательном уровне. Нелегальным трансплантологам, донорам и реципиентам грозит тюремное заключение на срок от пяти до девяти лет. Лица, которые делают объявления или занимаются рекламой таких махинаций, могут быть заключены в места лишения свободы на срок до одного года.

Для того чтобы операция была проведена на законных основаниях, донор органов должен доказать, что он является родственником реципиента. Однако преступные сети готовят поддельные документы в обход турецких законов.

В Стамбульской декларации о торговле органами и трансплантационном туризме от 2018 года отмечается, что всем странам необходимы правовая и профессиональная базы для управления процессами донорства и трансплантации органов, также как и надзорная система, гарантирующая безопасность донора и реципиента, соблюдение стандартов и запрещение деятельности, противоречащей этическим принципам. В международном документе прописано, что «торговля органами человека и торговля людьми с целью изъятия у них органов должны быть запрещены и считаться преступными деяниями».