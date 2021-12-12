Российские технопарки за 10 лет привлекли 15 млрд долларов иностранных инвестиций

Москва, 12 декабря. Зарубежные инвесторы за последние 10-11 лет вложили порядка 15 миллиардов долларов в индустриальные кластеры и технопарки в Российской Федерации, сообщил замглавы Минпромторга Алексея Беспрозванных.

Россия создала 379 индустриальных парков, где разместились более 14,5 тысячи компаний, из них каждая девятая принадлежит иностранным инвесторам. Владельцы предприятий живут в Германии, Японии, Италии, Финляндии и других странах.

«Мы с 2016 года реализуем механизм поддержки промышленных кластеров, и 47 промышленных кластеров уже создано в 36 регионах. Это более 1 тыс. промышленных предприятий объединились и создают совместные продукты по импортозамещению. Мы в 2020 году эту субсидию фактически перезапустили, 3,2 млрд рублей было выделено существующим кластерам, и вот еще дополнительно в этом году ждем заявки на этот механизм», — цитирует ТАСС Беспрозванных, выступившего на Владимирском инвестиционном форуме.

Единая региональная субсидия (позволяет субъектам самостоятельно выбирать объекты поддержки) будет увеличена почти в четыре раза — до 3,7 млрд рублей, добавил замминистра.

Власти Москвы планируют выделить более 34 млрд рублей на строительство промышленных технопарков, торговых и бизнес-центров.