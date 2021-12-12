Власти Ирана заявили о готовности помочь Сирии с восстановлением

Тегеран, 12 декабря. Иранские власти готовы участвовать в восстановлении Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом заявил вице-президент Ирана по парламентским вопросам Мохаммад Хоссейни в ходе встречи с сирийским послом в Тегеране Шафиком Дайубом.
«Правительство Ирана уделяет большое внимание расширению связей с соседними странами и регионом, особенно с Сирией, которая рассматривается, как союзник и стратегический партнер нашей страны», — пояснил Хоссейни.
По словам иранского вице-президента, Тегеран «не пожалеет усилий, чтобы поддержать сирийский народ и правительство» в меру своих возможностей для помощи в сохранении территориальной целостности САР.
«Мы надеемся, что войска США покинут Сирию, как можно скорее, как это произошло в Афганистане. Американцы воруют сирийскую нефть и странно, что другие страны не осуждают такое поведение Соединенных Штатов», — сказал иранский политик.
Эти заверения последовали спустя почти месяц после встречи дипломатов из Тегерана и Москвы. 22 ноября состоялся контакт министра иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейна Амирабдоллахяна с заместителем главы российского МИД Сергеем Ворониным.
В ходе того диалога также обсуждались вопросы восстановления Сирии. Иран и Россия совместно участвовали в борьбе с терроризмом. И в рамках встречи дипломаты подчеркнули необходимость использования опыта сотрудничества и взаимодействия в военной области.
Тегеран проявляет заинтересованность в восстановлении Сирийской Арабской Республики уже долгое время. Так, нынешним летом министр жилищного строительства и городского развития Ирана Мохаммад Эслами также говорил о необходимости участия страны в оказании помощи Дамаску.
«У нас есть все эффективные инструменты для этого», — сказал Эслами.
Нужно отметить, интерес к восстановлению Сирии уже появился у других стран. В середине октября власти САР одобрили проект компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Фирма планирует построить солнечную электростанцию мощностью 300 МВт.
وزير الاقتصاد السوري : لدينا مشروع تقدمت به شركة اماراتية لإقامة محطة توليد كهرباء عبر الطاقة الشمسية في ريف دمشق باستطاعة 300 ميغا واط وهو سيكون الأكبر في سورية ضمن هذا القطاع— Yusha Yuseef ???????? (@MIG29_) October 13, 2021
В целом, официальный Дамаск заинтересован в улучшении дипломатических отношений со всеми странами Ближнего Востока и не только. Ранее Сирия подписала с Пакистаном меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает формирование совместной рабочей группы по торгово-экономическим вопросам. Также сирийские власти намерены развивать сотрудничество в экономической сфере с Индонезией.