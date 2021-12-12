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Власти Ирана заявили о готовности помочь Сирии с восстановлением

Весь мир
Власти Ирана заявили о готовности помочь Сирии с восстановлением
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Тегеран, 12 декабря. Иранские власти готовы участвовать в восстановлении Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом заявил вице-президент Ирана по парламентским вопросам Мохаммад Хоссейни в ходе встречи с сирийским послом в Тегеране Шафиком Дайубом.

«Правительство Ирана уделяет большое внимание расширению связей с соседними странами и регионом, особенно с Сирией, которая рассматривается, как союзник и стратегический партнер нашей страны», — пояснил Хоссейни.

По словам иранского вице-президента, Тегеран «не пожалеет усилий, чтобы поддержать сирийский народ и правительство» в меру своих возможностей для помощи в сохранении территориальной целостности САР.

«Мы надеемся, что войска США покинут Сирию, как можно скорее, как это произошло в Афганистане. Американцы воруют сирийскую нефть и странно, что другие страны не осуждают такое поведение Соединенных Штатов», — сказал иранский политик.

Эти заверения последовали спустя почти месяц после встречи дипломатов из Тегерана и Москвы. 22 ноября состоялся контакт министра иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейна Амирабдоллахяна с заместителем главы российского МИД Сергеем Ворониным.

В ходе того диалога также обсуждались вопросы восстановления Сирии. Иран и Россия совместно участвовали в борьбе с терроризмом. И в рамках встречи дипломаты подчеркнули необходимость использования опыта сотрудничества и взаимодействия в военной области.

Тегеран проявляет заинтересованность в восстановлении Сирийской Арабской Республики уже долгое время. Так, нынешним летом министр жилищного строительства и городского развития Ирана Мохаммад Эслами также говорил о необходимости участия страны в оказании помощи Дамаску.

«У нас есть все эффективные инструменты для этого», — сказал Эслами.

Нужно отметить, интерес к восстановлению Сирии уже появился у других стран. В середине октября власти САР одобрили проект компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Фирма планирует построить солнечную электростанцию мощностью 300 МВт.

В целом, официальный Дамаск заинтересован в улучшении дипломатических отношений со всеми странами Ближнего Востока и не только. Ранее Сирия подписала с Пакистаном меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает формирование совместной рабочей группы по торгово-экономическим вопросам. Также сирийские власти намерены развивать сотрудничество в экономической сфере с Индонезией.

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