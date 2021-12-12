Анастасия Макеева обвинила в «вечном нытье и лжи» бывшую жену Романа Малькова

Москва, 12 декабря. Российская актриса Анастасия Макеева недавно вышла замуж за бизнесмена-строителя Романа Малькова, который ради нее оставил в Словении жену-художницу Светлану с тремя детьми.

Мальков и его бывшая супруга до сих пор решают вопрос с алиментами на детей. По словам художницы, длительное время он не платил алименты и задолжал приличную сумму. Как отмечает Макеева, у Малькова нет никакой задолженности, что может доказать их образ жизни. Об этом звезда театра и кино поделилась со своим подписчиками в соцсети Instagram, также обвинив бывшую жену бизнесмена в «лжи и нытье» ради привлечения внимания.

«По закону у моего мужа нет никаких задолженностей. Тому подтверждение — наш образ жизни и постоянное пересечение границ. Почитайте законы. При задолженности более 10 тысяч рублей вы не сможете пересечь границу. Причем любой задолженности, даже за парковку. А все остальное – просто желание привлечь внимание, чтобы не забыли о ней. Больше нечем к себе привлечь внимание. Желаю ей открыть выставку, например, своих работ и этим всех покорить, а не вечной ложью и нытьем», — написала Макеева.

Prt Scr instagram.com / @makeevan

Ранее Роман Мальков рассказал удивительную историю знакомства с артисткой Анастасией Макеевой. По словам бизнесмена, он случайно приехал в Россию по работе и влюбился в российскую актрису.