Песков назвал преждевременной встречу Путина и Байдена

Москва, 12 декабря. Ситуация в отношениях России и США остается серьезной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден в ходе онлайн-переговоров обсуждали весьма сложные темы, которые касались разногласий между двумя странами. По его словам, пока преждевременно говорить о встрече лидеров, так как это вопрос будущего.

«Очная встреча — это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин и Джо Байден во время разговора используют атрибутику дружественного диалога. По его словам, тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный.