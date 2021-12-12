Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 13:53
13:50
Происшествия
Катание на коньках закончилось для жителя Самары смертью
13:49
Происшествия
МЧС показало кадры спасения пропавших в горах Хакасии туристов
13:47
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе своего 73-летнего отца с миллионершей
13:45
Экономика
Вучич: энергокризис в мире и на Балканах ухудшается с «невероятной скоростью»
13:43
Политика
Песков развеял слухи о «запугивании» Путина во время переговоров с Байденом
13:42
Весь мир
Власти Ирана заявили о готовности помочь Сирии с восстановлением
13:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш вспомнил, как чуть не умер от тромбоза на Евровидении в Швеции
13:38
Армия
Песков: Запад нагнетает напряженность вокруг войск ВС РФ для демонизации России
13:37
Общество
В Башкирии спасли заблудившегося между двумя деревнями автомобилиста
13:37
Общество
ГИБДД проводит проверку после появления видео футбольного матча на дороге в Екатеринбурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков назвал преждевременной встречу Путина и Байдена

Политика
Песков назвал преждевременной встречу Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 12 декабря. Ситуация в отношениях России и США остается серьезной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден в ходе онлайн-переговоров обсуждали весьма сложные темы, которые касались разногласий между двумя странами. По его словам, пока преждевременно говорить о встрече лидеров, так как это вопрос будущего.

«Очная встреча — это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин и Джо Байден во время разговора используют атрибутику дружественного диалога. По его словам, тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков назвал преждевременной встречу Путина и Байдена
путин песков байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать