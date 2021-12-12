Водолазы установили сцену «Рождество» на дне аквариума в зоопарке

В Мадридском зоопарке есть традиция: каждый год накануне праздника на дне главного аквариума среди шныряющих туда-сюда рыб и черепах появляется символическая сцена Рождества Христова.

Подводные труженики спускают и устанавливают праздничные декорации, работая на глубине четырех метров. За действиями водолазов увлеченно следят не только посетители зоопарка, но и рыбы, черепахи, скаты и даже акулы. С этого действия начинается рождественский сезон зоопарка.

«Сцена рождества — это традиция, которую мы проводим каждый год, мы считаем ее чем-то особенным, и она очень нравится людям», — признался биолог и куратор аквариума Хавьер Гарсия.

Водолазам приходится работать в непростых условиях, ведь помимо безобидных морских окуней в аквариуме живут и хищные акулы. По мнению специалистов, они не представляют опасности для работников.

«Акулы — совершенно спокойные и мирные животные, мы можем работать внутри аквариума без каких-либо проблем. Вообще, тут очень мало видов акул, которые могут представлять опасность, но подавляющее большинство из них не причиняют никаких неудобств», — добавил Гарсия.

Организаторы экспозиции уверяют, что материалы, которые они используют в конструкции сцены абсолютно безопасны для воды и фауны аквариума. В водной среде зоопарка одновременно соседствуют друг с другом 20 видов рыб.