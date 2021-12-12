Более 40% работодателей России готовы выплатить годовую премию перед Новым годом

Москва, 12 декабря. Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, сколько российских работодателей готовы выплатить сотрудникам новогоднюю премию.

Согласно полученным результатам, выплатить персоналу годовую премию в качестве вознаграждения планируют 43% работодателей — это больше, чем в предыдущие годы. Причем вознаградить всех сотрудников собираются 20% работодателей.

«Еще 23% намерены выдавать премии выборочно, то есть отдельным специалистам или подразделениям. В 36% компаний не планируют выплачивать премию по итогам года, а 21% до сих пор не определились с решением», — передает РБК.

Если сравнивать с показателями прошлых лет, то, например, в 2019 году выплатить премии всем сотрудникам собирались лишь 15% российских компаний. В 2020 году этот показатель держался на уровне 17%.

Пенсионный фонд России сообщил о двойных выплатах для россиян перед Новым годом. Некоторые категории пенсионеров смогут получить выплаты сразу за два месяца.