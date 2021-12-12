Азербайджан выступил за проведение делимитации границы с Арменией

Баку, 12 декабря. Делимитация границы с Арменией является единственным способом избежать напряженности, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Отмечается, что в последние несколько дней на Кельбаджарском направлении азербайджанско-армянской границы наблюдается напряженная обстановка. По словам Байрамова, запуск процесса делимитации позволит избежать эскалации.

«Несмотря на конструктивные переговоры, инициированные азербайджанским государством, мы не наблюдаем этого с противоположной стороны. К сожалению, время от времени на границе совершаются провокации со стороны Армении. В результате этих провокаций гибнут люди», — заявил глава азербайджанского МИД.

Он добавил, что Ереван должен отказаться от подобных действий, чтобы избежать серьезных последствий. Министр также заявил, что обычно Армения усиливает провокации перед началом заранее объявленных дат и переговоров.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на скорейший запуск процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. В МИД РФ призвали стороны не допускать новых инцидентов в регионе.