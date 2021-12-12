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Азербайджан выступил за проведение делимитации границы с Арменией

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 13:06
Армия
Азербайджан выступил за проведение делимитации границы с Арменией
wikipedia.org  /  Lance Cpl. Marc Fenc / Public Domain

Баку, 12 декабря. Делимитация границы с Арменией является единственным способом избежать напряженности, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Отмечается, что в последние несколько дней на Кельбаджарском направлении азербайджанско-армянской границы наблюдается напряженная обстановка. По словам Байрамова, запуск процесса делимитации позволит избежать эскалации.

«Несмотря на конструктивные переговоры, инициированные азербайджанским государством, мы не наблюдаем этого с противоположной стороны. К сожалению, время от времени на границе совершаются провокации со стороны Армении. В результате этих провокаций гибнут люди», — заявил глава азербайджанского МИД.

Он добавил, что Ереван должен отказаться от подобных действий, чтобы избежать серьезных последствий. Министр также заявил, что обычно Армения усиливает провокации перед началом заранее объявленных дат и переговоров.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на скорейший запуск процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. В МИД РФ призвали стороны не допускать новых инцидентов в регионе.

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