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В Калининградской области вместо ученика в школу ходит робот-аватар

Видео

Второклассник Савелий получил травму позвоночника и теперь полгода не сможет посещать занятия. Вместо него это будет делать робот, ставший глазами и голосом мальчика.

Железный аватар полностью управляется удаленно. Мальчик способен слышать и видеть, что происходит вокруг, передавать свою речь и передвигаться в любых направлениях. Системный администратор школы Андрей Ипатьев, отвечающий за работоспособность аппарата, рассказал, что даже если произойдет сбой с передачей звука или изображения, мальчик сможет печатать слова дома на клавиатуре, а робот на месте озвучит его речь. Примечательно, что «электроник» полностью разработан и создан в России.

«Это робот удаленного присутствия. Он производится на базе отечественной компании, с отечественным программным обеспечением, тоже разработанным в России. Он позволяет ребенку удаленно присутствовать из дома в учебной аудитории», — добавил Андрей.

Появление электронного ученика в школе сперва вызвало фурор среди учеников и преподавателей. Но к удаленному Савелию быстро привыкли.

«Как-то так странновато было. А затем он подъехал, услышали голос Савелия, и все, как и было», — признается учитель начальных классов Наталья Латышева.

Друзья Савелия рассказали, что он всегда был очень активным мальчиком. Он и теперь не упускает возможности выйти, а точнее выехать, из класса на перемене и поиграть с ребятами, почти как раньше.

«Вообще, конечно, лучше с Савелием быть, когда он нормально ходит, играет, учится. Но так тоже нормально», — поделился друг второклассника Паша Дубчак.

Савелий испытал большой психологический стресс после полученной травмы. Но возможность снова посещать школу, видеть и общаться с друзьями, вернуло ему позитивные эмоции и жизненный настрой. Мальчик мечтает быстрее выздороветь и снова начать ходить в школу по-настоящему.

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калининградская область робот школа аватар
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