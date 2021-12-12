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Россияне пенсионного возраста могут получить выплаты от учреждений социальной защиты

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 13:01
Экономика
Россияне пенсионного возраста могут получить выплаты от учреждений социальной защиты
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 декабря. Граждане РФ, достигшие пенсионного возраста, могут воспользоваться услугами учреждений социальной защиты, пишет «ФедералПресс».

Выплаты и льготы можно оформить не только в Пенсионном фонде России, но и в организациях социальной защиты. Туда обращаются, чтобы получить материальную поддержку на проведение ремонта, скидку на лекарства или социальную карту для проезда в транспорте.

«Речь идет о женщинах, которым уже исполнилось 55 лет, и мужчинах в возрасте от 60 лет и старше. Даже если у них нет какого-либо льготного статуса, они все равно могут получить помощь от соцзащиты», — поясняет издание.

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина ранее рассказала о выплатах, не связанных с уровнем обеспеченности пенсионеров.

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