Россияне пенсионного возраста могут получить выплаты от учреждений социальной защиты

Москва, 12 декабря. Граждане РФ, достигшие пенсионного возраста, могут воспользоваться услугами учреждений социальной защиты, пишет «ФедералПресс».

Выплаты и льготы можно оформить не только в Пенсионном фонде России, но и в организациях социальной защиты. Туда обращаются, чтобы получить материальную поддержку на проведение ремонта, скидку на лекарства или социальную карту для проезда в транспорте.

«Речь идет о женщинах, которым уже исполнилось 55 лет, и мужчинах в возрасте от 60 лет и старше. Даже если у них нет какого-либо льготного статуса, они все равно могут получить помощь от соцзащиты», — поясняет издание.

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина ранее рассказала о выплатах, не связанных с уровнем обеспеченности пенсионеров.