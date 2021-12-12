Захарова: за стол переговоров со странами G7 надо сажать не Россию, а Украину

Москва, 12 декабря. Призвав Москву и Киев за стол переговоров, страны G7 признали неспособность взять ответственность за собственные ошибки. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, таких промахов можно насчитать немалое количество. В первую очередь она привела пример с украинским государством. Вмешательство во внутренние дела Украины привело к непредотвратимой размолвке на международной арене, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства. Также дипломат напомнила о ручном управлении процессами по смене власти, которое завершилось антиконституционным переворотом.

«Попрание одного из собственных основополагающих постулатов – уважения интересов меньшинства (не по количественному признаку, а в связи с отсутствием возможности быть представленными во властных институтах) на примере безоговорочной поддержки киевского режима. Нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло», — высказала свое мнение официальный представитель МИД РФ.

Стоит отметить, что, по мнению Захаровой, одной из ошибок «Группы семи» является перекладывание ответственности за собственную халтуру на российское государство. Она отметила, что за стол переговоров им надо сажать не Москву с Киевом, а только Украину.

Ранее сообщалось, что переговоры министров иностранных дел стран G7 начались в Ливерпуле с обсуждения Российской Федерации. Об этом рассказала руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс.