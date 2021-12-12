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Аналитики NI оценили шансы истребителя F-22 уцелеть в схватке с российским Су-57

Армия
Аналитики NI оценили шансы истребителя F-22 уцелеть в схватке с российским Су-57
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 12 декабря. Российский истребитель Су-57 имеет большие шансы одержать уверенную победу в воздушном бою с американским F-22.

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что создатели F-22 сделали упор на маневренность и незаметность, в то время как Су-57 может похвастаться высокой скоростью. Авторы оценили шансы американского истребителя уцелеть в схватке с российским самолетом.

Отмечается, что Су-57 может одержать победу в схватке, потому что способен обнаруживать малозаметные самолеты на больших расстояниях. При этом высокая скорость позволяет ему быстро завязывать бой и молниеносно выходить из него. Эксперты говорят, что как только два истребителя окажутся в зоне видимости, высокая маневренность Су-57 резко повысит шансы на уничтожение противника.

Аналитики NI оценили шансы истребителя F-22 уцелеть в схватке с российским Су-57
af.mil / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Samuel Rogers

При этом у F-22 есть свой козырь в рукаве — он способен уклониться от радара Су-57, что позволит ему организовать внезапное нападение из «засады». Подчеркивается, что у него будет больше шансов на победу до того, как он и Су-57 окажутся в зоне видимости друг друга. Однако один важный фактор позволит российской машине разгромить американского оппонента в воздушной схватке. Речь идет об инфракрасной системе поиска и слежения, подытожили эксперты.

Ранее аналитики из США согласились с мнением, что Су-57 превосходит западные аналоги. Он обладает не только отличным вооружением, но и прекрасным двигателем.

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россия ввс сша су-57 f-22
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