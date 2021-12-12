Билеты на поезд подорожали в России на 6% к концу года

Москва, 12 декабря. Средний чек за поездку по территории России на поезде увеличился по итогам года на 6% — до 2128 рублей, говорится в исследовании сервиса путешествий Tutu.ru.

При этом динамика по некоторым маршрутам разнится. Есть немало направлений, где ценник за этот год подрос, а есть те, где он значительно снизился, отмечают аналитики. Наиболее заметное уменьшение наблюдалось по маршрутам Пермь — Екатеринбург, Курган — Екатеринбург, Шадринск — Екатеринбург, Кунгур — Екатеринбург, Рубцовск — Новороссийск.

Чаще всего люди путешествовали между Москвой и Санкт-Петербургом. Поездки в эти города оформлял примерно каждый десятый человек. Второй по популярности маршрут — между Москвой и Нижним Новгородом. В топ-5 направлений из столицы попали также Брянск и Владимир.

Минтранс РФ ранее объявил, что пассажиров, купивших билеты на нижние полки, обяжут уступать места у столиков для попутчиков с верхних полок. На прием пищи в среднем им необходимо около 30 минут.