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Ушла из жизни американская писательница Энн Райс

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 12:53
Общество
Ушла из жизни американская писательница Энн Райс
pxhere.com

Вашингтон, 12 декабря. Скончалась автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс. Женщине было 80 лет. О смерти писательницы сообщил ее сын Кристофер.

По словам мужчины, Райс скончалась из-за осложнений после инсульта. В сообщении в фейсбуке указано, что писательницу похоронят в родном Новом Орлеане, церемония пройдет для семьи и близких.

Райс написала несколько серий романов: «Вампирские хроники», «Спящая красавица», «Мэйфейрские ведьмы» и другие. Наибольшую популярность женщине принесла книга «Интервью с вампиром». Роман был экранизирован в 1994 году, роли в фильме сыграли Том Круз, Брэд Питт и Кирстен Данст.

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