Ураган оставил без электричества сотни тысяч жителей Канады

Оттава, 12 декабря. Сильные ветры, обрушившиеся на канадскую провинцию Онтарио, оставили более 280 тысяч домов и предприятий без электричества. Об этом сообщает энергосбытовая компания Hydro One.

Weather warning! High winds are expected to move through central, southern, and eastern Ontario this weekend. Crews are ready to respond in the event of a power outage. Here's how you can prepare: https://t.co/EqBRjwroQF #ONstorm pic.twitter.com/eGuegl7cNC

Hydro One, обеспечивающая электроэнергией около 1,4 млн потребителей по всей провинции, заявила, что ожидаются новые сбои до тех пор, пока ветры не утихнут.

По всей территории провинции был зарегистрирован существенный ущерб, в том числе сбитые линии электропередач, упавшие деревья и опасные условия на дорогах.

Хотя электроэнергия была восстановлена для 78 тысяч человек, около 210 тысяч до сих пор не получили доступ к ней.

UPDATE: Over 200,000 customers are without power as the #ONstorm continues. We expect customers in the hardest hit areas of south, central & eastern ON to be without power overnight. As soon as it's safe, more crews will be on their way to help. We appreciate everyone's patience. pic.twitter.com/iZjbN7yKip