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Ураган оставил без электричества сотни тысяч жителей Канады

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 14:37
Весь мир
Ураган оставил без электричества сотни тысяч жителей Канады
Global Look Press  /  M. Dylan/Keystone Press Agency

Оттава, 12 декабря. Сильные ветры, обрушившиеся на канадскую провинцию Онтарио, оставили более 280 тысяч домов и предприятий без электричества. Об этом сообщает энергосбытовая компания Hydro One.

Hydro One, обеспечивающая электроэнергией около 1,4 млн потребителей по всей провинции, заявила, что ожидаются новые сбои до тех пор, пока ветры не утихнут.

«Компания прогнозирует, что жители наиболее затронутых районов, включая южный, центральный и восточный Онтарио, останутся без света этой ночью», — отмечается в сообщении компании.

По всей территории провинции был зарегистрирован существенный ущерб, в том числе сбитые линии электропередач, упавшие деревья и опасные условия на дорогах.

Хотя электроэнергия была восстановлена для 78 тысяч человек, около 210 тысяч до сих пор не получили доступ к ней.

Власти Канады также предупредили о сильном ветре для южных районов Онтарио, который может достигать 120 км/ч.

«Пожалуйста, сохраняйте бдительность из-за летающих обломков, передвигаясь по Торонто. Если вы столкнетесь с упавшими линиями электропередач, держите дистанцию», — написал глава пожарной команды Торонто Мэтью Пегг.

Ветры сопровождаются осадками и ледяным дождем или снегом, особенно в районе Великих озер.

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канада ветры тревога
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