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Ани Лорак выразила восхищение матерями-одиночками в речи на премии «Золотой граммофон»

Шоу-бизнес
Ани Лорак выразила восхищение матерями-одиночками в речи на премии «Золотой граммофон»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 12 декабря. Украинская певица Ани Лорак выразила восхищение женщинами, которые одни воспитывают детей. Исполнительница стала лауреатом премии «Золотой граммофон» и во время награждения заявила, что считает семью самым главным в жизни.

Получившая свою 13-ю статуэтку певица поздравила всех с приближающимся Новым годом. Лорак заявила, что ее восхищают женщины, и она пожелала им больше радости.

«Вы знаете, наши женщины такие умницы, они и карьеру делают, и детей воспитывают, и реализовываются, и вдохновляют. Я восхищаюсь нашими женщинами и просто могла бы им пожелать здоровья, и чтобы каждый год дарил им больше радости», – заявила украинская певица.

Сама певица старается праздновать Новый год в кругу своей семьи и близких. Ани Лорак призналась, что у нее на новогоднем столе всегда присутствует докторская колбаса. Она также отметила, что они с родными запускают салюты и фейерверки. Еще каждый Новый год Лорак устраивает ритуал на исполнение желаний.

Ранее участница песенного конкурса «Евровидение-2008» рассказала, что смогла пережить измены мужа, лишь полюбив себя. По ее словам, она проделала большую работу и смогла изменить отношение к себе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ани Лорак выразила восхищение матерями-одиночками в речи на премии «Золотой граммофон»
Ани Лорак женщины золотой граммофон
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