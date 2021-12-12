Энтони Хопкинс получил награду Европейской киноакадемии в номинации «Лучший актер»

Москва, 12 декабря. Европейская киноакадемия назвала победителей в 2021 году. Лучшим актером признали 83-летнего британца Энтони Хопкинса.

Главную награду конкурса получил фильм боснийского режиссера Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?» (Quo Vadis, Aida?). Работу над лучшей картиной 2021 года вели представители Боснии, Австрии, Нидерландов, Франции, Польши, Норвегии, Германии и Турции. В фильме поднимается тема событий в Сребренице.

Хопкинса наградили премией за роль в фильме «Отец». Сербская актриса Ясна Джуричич за роль в фильме «Куда ты идешь, Аида?» названа победительницей в номинации «Лучшая женская роль».

Ранее сообщалось, что российский фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в число претендентов на премию «Оскар». Картина включена в категорию «Лучший иностранный фильм».