La Repubblica: главы МИД «Большой семерки» готовят отдельное заявление по России

Рим, 12 декабря. Главы Министерств иностранных дел стран «Большой семерки» могут принять коммюнике, в котором осудят действия Москвы в отношении Киева, говорится в материале газеты La Repubblica.

По данным издания, речь может идти о готовности G7 к введению санкций в случае «вторжения на Украину». Вместе с тем в статье отмечается, что для вступления в силу антироссийских рестрикций необходимо единогласие среди стран ЕС. Однако интересы европейских стран расходятся, особенно в контексте запуска газопровода «Северный поток — 2».

Ранее газета Financial Times рассказала, что некоторые страны Евросоюза не поверили в заявления США о якобы готовящемся «нападении» РФ на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг существование подобных планов у Москвы.